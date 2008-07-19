CodeBaseРазделы
Индикаторы

SSL_channel_chart_alert - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор SSL_channel_chart_alert.

Параметры:

Lb =10;
alertsOn =false;
alertsMessage=true;
alertsSound =false;
alertsEmail =false;


SSL_channel_chart_alert

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8265

