喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
SSL_channel_chart_alert - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 3971
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 SSL_channel_chart_alert.参量:
Lb =10;
alertsOn =false;
alertsMessage=true;
alertsSound =false;
alertsEmail =false;
SSL_channel_chart_alert
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8265
