SSL_channel_chart_alert - MetaTrader 4脚本

3971
(9)
指标 SSL_channel_chart_alert.

参量:

Lb =10;
alertsOn =false;
alertsMessage=true;
alertsSound =false;
alertsEmail =false;


SSL_channel_chart_alert

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8265

