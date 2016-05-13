CodeBaseSeções
Indicadores

SSL_channel_chart_alert - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado:
Indicador SSL_channel_chart_alert.

Parâmetros:

Lb =10;
alertsOn =false;
alertsMessage=true;
alertsSound =false;
alertsEmail =false;


SSL_channel_chart_alert

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8265

