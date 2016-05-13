Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SSL_channel_chart_alert - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 810
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador SSL_channel_chart_alert.Parâmetros:
Lb =10;
alertsOn =false;
alertsMessage=true;
alertsSound =false;
alertsEmail =false;
SSL_channel_chart_alert
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8265
SummaryReport
Conjunto de funções para cálcular os resultados da otimização.Ma_Parabolic_Alert_2
Indicador Parabolic com sinal.
CycleIdentifier
Indicador CycleIdentifier.MACD with crossing
Indicador MACD with crossing.