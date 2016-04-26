CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Ma_Parabolic_Alert_2 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
807
Ranking:
(3)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Parabolic con la señal.

Parámetros:

MA =24; // Period MA
MA_Mode =2; // 0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma
MA_Price=0; // 0-CLOSE,1-OPEN,2-HIGH,3-LOW,4-MEDIAN,5-TYPICAL,6-WEIGHTED
Step=0.02;
Maximum=0.08;
Alert_Sound=true;


Ma_Parabolic_Alert_2

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8263

MA_Dash_Cobra MA_Dash_Cobra

Indicador MA_Dash_Cobra.

Los indicadores One Side Gaussian, corregidos y completados. Los indicadores One Side Gaussian, corregidos y completados.

Los indicadores One Side Gaussian, corregidos y completados.

SummaryReport SummaryReport

Un conjunto de funciones para calcular los resultados de la optimización.

SSL_channel_chart_alert SSL_channel_chart_alert

Indicador SSL_channel_chart_alert.