ポケットに対して
インディケータ

SSL_channel_chart_alert - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータSSL_channel_chart_alert。

パラメータ:

Lb =10;
alertsOn =false;
alertsMessage=true;
alertsSound =false;
alertsEmail =false;


SSL_channel_chart_alert

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8265

