SSL_channel_chart_alert - Indikator für den MetaTrader 4

Indikator SSL_channel_chart_alert.

Parameter:

Lb =10;
alertsOn =false;
alertsMessage=true;
alertsSound =false;
alertsEmail =false;


SSL_channel_chart_alert

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8265

