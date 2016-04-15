Autor:

Es mi EA definitivo, es mejor usarlo en el gráfico de 5 minutos. Yo recomiendo sólo el par EURUSD, pero en GBPUSD también es bueno. Yo no he comprobado cada instrumento en el mercado Forex. Espero sus opiniones sobre este Asesor Experto. Y, por favor, ayúdenme a desarrollar la estrategia más profesional basada en los indicadores Taichi y deMarker. Les invito en el tema que he creado en el foro de MQL https://www.mql5.com/en/forum/109566. Vamos a diseñar juntos la estrategia más profesional :))))))))))))))))))))))))))))))))))))



Este EA se basa en los indicadores rápidos deMarker (el centro de las medias móviles) y Stochastic. Hay niveles ocultos Stop loss y Take profit. Stop loss será colocado por el sistema cuando se obtenga el Take profit mínimo. Pruebe este EA no sólo en la cuenta demo sino también en la cuenta real. Depósito mínimo = 3 000 PLN o 1 500 USD. Espero sus opiniones sobre esta máquina ... o no olviden conocer más cosas para echarme una mano con el desarrollo del Asesor Experto aún mejor.











Recomendaciones:

Pérdida máxima es de 30 pips



Período máximo - 5 min



EURUSD / GBPUSD