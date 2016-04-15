Pon "Me gusta" y sigue las noticias
CashMachine | 5 M | Umbrales ocultos de Stop Loss & Take Profit || EURUSD - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1385
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor:
Es mi EA definitivo, es mejor usarlo en el gráfico de 5 minutos. Yo recomiendo sólo el par EURUSD, pero en GBPUSD también es bueno. Yo no he comprobado cada instrumento en el mercado Forex. Espero sus opiniones sobre este Asesor Experto. Y, por favor, ayúdenme a desarrollar la estrategia más profesional basada en los indicadores Taichi y deMarker. Les invito en el tema que he creado en el foro de MQL https://www.mql5.com/en/forum/109566. Vamos a diseñar juntos la estrategia más profesional :))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
Este EA se basa en los indicadores rápidos deMarker (el centro de las medias móviles) y Stochastic. Hay niveles ocultos Stop loss y Take profit. Stop loss será colocado por el sistema cuando se obtenga el Take profit mínimo. Pruebe este EA no sólo en la cuenta demo sino también en la cuenta real. Depósito mínimo = 3 000 PLN o 1 500 USD. Espero sus opiniones sobre esta máquina ... o no olviden conocer más cosas para echarme una mano con el desarrollo del Asesor Experto aún mejor.
Recomendaciones:
- Pérdida máxima es de 30 pips
- Período máximo - 5 min
- EURUSD / GBPUSD
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|5 Minutos (M5) 2008.02.20 15:45 - 2008.07.03 17:45
|Modelo
|Todos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
|Parámetros
|hidden_TakeProfit=60; hidden_StopLoss=30; Lots=0.2; target_tp1=20; target_tp2=35; target_tp3=50; pidem=0; pidemu=14; pisto=0; pistok=5; pistod=3; istslow=3;
|Barras en el historial
|27052
|Ticks modelados
|681376
|Calidad de modelación
|49.53%
|Errores de divergencia de gráficos
|2
|Depósito inicial
|1500,00
|Beneficio neto
|1528,14
|Beneficio bruto
|6090,11
|Pérdidas brutas
|-4561,97
|Factor del beneficio
|1,33
|Beneficio esperado
|8,35
|Reducción absoluta
|523,09
|Reducción máxima
|568.60 (15.88%)
|Reducción relativa
|35.56% (539.09)
|Total de transacciones
|183
|Posiciones cortas (% de ganadoras)
|100 (29.00%)
|Posiciones largas (% de ganadoras)
|83 (69.88%)
|Transacciones ganadoras (% de todas)
|87 (47.54%)
|Transacciones perdedoras (% de todas)
|96 (52.46%)
|La transacción máxima
|ganadora
|245,49
|perdedora
|-78,51
|Transacción media
|ganadora
|70,00
|perdedora
|-47,52
|Número máximo de
|ganancias consecutivas (beneficio)
|9 (704.16)
|pérdidas consecutivas (pérdida)
|10 (-403.02)
|Máximo
|del beneficio consecutivo (número de ganancias)
|704.16 (9)
|de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)
|-403.02 (10)
|Media de
|ganancia consecutiva
|2
|pérdida consecutiva
|2
|#
|Hora
|Tipo
|Orden
|Volumen
|Precio
|S / L
|T / P
|Beneficio
|Balance
|5123
|2008.03.20 19:08
|sell
|40
|0,20
|1,5454
|0,0000
|0,0000
|5124
|2008.03.20 20:28
|modify
|40
|0,20
|1,5454
|1.5467
|1.5372
|41770
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0,20
|1.5469
|1.5483
|1.5582
|41771
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0,20
|1.5469
|1.5486
|1.5585
|41772
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0,20
|1.5469
|1.5488
|1.5587
|41773
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0,20
|1.5469
|1.5487
|1.5586
|41774
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0,20
|1.5469
|1.5490
|1.5589
|41775
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0,20
|1.5469
|1.5489
|1.5588
|41776
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0,20
|1.5469
|1.5491
|1.5590
|41777
|2008.06.17 03:45
|close
|164
|0,20
|1.5530
|1.5491
|1.5590
|122.00
|3499.39
|41778
|2008.06.17 14:17
|buy
|165
|0,20
|1.5486
|0,0000
|0,0000
|41779
|2008.06.17 15:38
|modify
|165
|0,20
|1.5486
|1.5500
|1.5569
|41780
|2008.06.17 15:38
|modify
|165
|0,20
|1.5486
|1.5499
|1.5568
|41781
|2008.06.17 15:42
|s/l
|165
|0,20
|1.5499
|1.5499
|1.5568
|26.00
|3525.39
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8246
