Asesores Expertos

CashMachine | 5 M | Umbrales ocultos de Stop Loss & Take Profit || EURUSD - Asesor Experto para MetaTrader 4

Piotr | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1385
Ranking:
(7)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance


Autor:

Es mi EA definitivo, es mejor usarlo en el gráfico de 5 minutos. Yo recomiendo sólo el par EURUSD, pero en GBPUSD también es bueno. Yo no he comprobado cada instrumento en el mercado Forex. Espero sus opiniones sobre este Asesor Experto. Y, por favor, ayúdenme a desarrollar la estrategia más profesional basada en los indicadores Taichi y deMarker. Les invito en el tema que he creado en el foro de MQL https://www.mql5.com/en/forum/109566. Vamos a diseñar juntos la estrategia más profesional :))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


Este EA se basa en los indicadores rápidos deMarker (el centro de las medias móviles) y Stochastic. Hay niveles ocultos Stop loss y Take profit. Stop loss será colocado por el sistema cuando se obtenga el Take profit mínimo. Pruebe este EA no sólo en la cuenta demo sino también en la cuenta real. Depósito mínimo = 3 000 PLN o 1 500 USD. Espero sus opiniones sobre esta máquina ... o no olviden conocer más cosas para echarme una mano con el desarrollo del Asesor Experto aún mejor.




Recomendaciones:

  • Pérdida máxima es de 30 pips
  • Período máximo - 5 min
  • EURUSD / GBPUSD

Strategy Tester Report
CashMachine_5min
XTrade-Server (Build 216)

Símbolo
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período5 Minutos (M5) 2008.02.20 15:45 - 2008.07.03 17:45
ModeloTodos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
Parámetroshidden_TakeProfit=60; hidden_StopLoss=30; Lots=0.2; target_tp1=20; target_tp2=35; target_tp3=50; pidem=0; pidemu=14; pisto=0; pistok=5; pistod=3; istslow=3;

Barras en el historial
27052Ticks modelados
681376Calidad de modelación
49.53%
Errores de divergencia de gráficos2




Depósito inicial
1500,00



Beneficio neto
1528,14Beneficio bruto
6090,11Pérdidas brutas
-4561,97
Factor del beneficio1,33Beneficio esperado
8,35

Reducción absoluta
523,09Reducción máxima
568.60 (15.88%)Reducción relativa
35.56% (539.09)

Total de transacciones
183Posiciones cortas (% de ganadoras)100 (29.00%)Posiciones largas (% de ganadoras)83 (69.88%)

Transacciones ganadoras (% de todas)87 (47.54%)Transacciones perdedoras (% de todas)96 (52.46%)
La transacción máxima
ganadora245,49perdedora-78,51
Transacción mediaganadora70,00perdedora-47,52
Número máximo de
ganancias consecutivas (beneficio)9 (704.16)pérdidas consecutivas (pérdida)10 (-403.02)
Máximodel beneficio consecutivo (número de ganancias)704.16 (9)de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)-403.02 (10)
Media deganancia consecutiva2pérdida consecutiva
2
#HoraTipoOrdenVolumenPrecioS / LT / PBeneficioBalance
51232008.03.20 19:08sell400,201,54540,00000,0000
51242008.03.20 20:28modify400,201,54541.54671.5372
417702008.06.17 03:45modify1640,201.54691.54831.5582
417712008.06.17 03:45modify1640,201.54691.54861.5585
417722008.06.17 03:45modify1640,201.54691.54881.5587
417732008.06.17 03:45modify1640,201.54691.54871.5586
417742008.06.17 03:45modify1640,201.54691.54901.5589
417752008.06.17 03:45modify1640,201.54691.54891.5588
417762008.06.17 03:45modify1640,201.54691.54911.5590
417772008.06.17 03:45close1640,201.55301.54911.5590122.003499.39
417782008.06.17 14:17buy1650,201.54860,00000,0000
417792008.06.17 15:38modify1650,201.54861.55001.5569
417802008.06.17 15:38modify1650,201.54861.54991.5568
417812008.06.17 15:42s/l1650,201.54991.54991.556826.003525.39

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8246

