Autor:

Dies ist mein finaler EA, M5 Chart ist der beste. Ich empfehle nur EURUSD aber GBPUSD ist auch gut. Ich habe nicht jedes Paar auf dem Forex-Markt getestet. Ich warte auf Ihre Meinung über diese EA. Und bitte helfen Sie mir diese professionelle Strategie, basierend auf Taichi & DeMarker, zu schreiben Ich lade Sie herzlich ein an diesem Thema auf dem MQL-Forum mitzuwirken: https://www.mql5.com/en/forum/109566. Lassen Sie uns diese professionelle Strategie gemeinsam entwickeln :))))))))))))))))))))))))))))))))))))



Dieser Expert basiert auf DeMarker (Mitte des gleitenden Durchschnitts) & Stochastik Indikatoren. Es gibt versteckte Stoplosses und Takeprofits. Der Stoploss wird vom System erstellt. Takeprofit auch. Testen Sie ebenfalls auf Real-, nicht nur auf Demokonten Min. Einlage = 3 000 PLN oder 1 500 USD. Ich warte auf Ihre Meinung zu dieser Maschine ... ich nutze Ihre Hilfe um einen noch besseren EA zu erstellen...











Empfehlungen:

Max Loss 30 Pips



Maximaler Zeitrahmen M5



EURUSD / GBPUSD