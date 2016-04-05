CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

CashMachine | 5 min | Hidden Stop Loss & Hidden Take Profit thresholds || EURUSD - Experte für den MetaTrader 4

Piotr | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1131
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


Autor:

Dies ist mein finaler EA, M5 Chart ist der beste. Ich empfehle nur EURUSD aber GBPUSD ist auch gut. Ich habe nicht jedes Paar auf dem Forex-Markt getestet. Ich warte auf Ihre Meinung über diese EA. Und bitte helfen Sie mir diese professionelle Strategie, basierend auf Taichi & DeMarker, zu schreiben Ich lade Sie herzlich ein an diesem Thema auf dem MQL-Forum mitzuwirken: https://www.mql5.com/en/forum/109566. Lassen Sie uns diese professionelle Strategie gemeinsam entwickeln :))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


Dieser Expert basiert auf DeMarker (Mitte des gleitenden Durchschnitts) & Stochastik Indikatoren. Es gibt versteckte Stoplosses und Takeprofits. Der Stoploss wird vom System erstellt. Takeprofit auch. Testen Sie ebenfalls auf Real-, nicht nur auf Demokonten Min. Einlage = 3 000 PLN oder 1 500 USD. Ich warte auf Ihre Meinung zu dieser Maschine ... ich nutze Ihre Hilfe um einen noch besseren EA zu erstellen...




Empfehlungen:

  • Max Loss 30 Pips
  • Maximaler Zeitrahmen M5
  • EURUSD / GBPUSD

Strategy Tester Report
CashMachine_5min
XTrade-Server (Build 216)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
ZeitOkres5 Minuten (M5) 2008.02.20 15:45 - 2008.07.03 17:45
ModellJeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert)
Parameterhidden_TakeProfit=60; hidden_StopLoss=30; Lots=0.2; target_tp1=20; target_tp2=35; target_tp3=50; pidem=0; pidemu=14; pisto=0; pistok=5; pistod=3; istslow=3;

Getestete Kerzen27052Modellierte Ticks681376Modellierungsqualität49.53%
Fehler in Chartanpassung2




Ursprüngliche Einzahlung1500.00



Nettoprofit gesamt1528.14Bruttoprofit6090.11Bruttoverlust-4561.97
Profitfaktor1.33Erwartetes Ergebnis8.35

Absoluter Rückgang523.09Maximaler Rückgang568.60 (15.88%)Relativer Rückgang35.56% (539.09)

Transakcji w sumie183Sell-Positionen (davon gewonnen %)100 (29.00%)Buy-Positionen (davon gewonnen %)83 (69.88%)

Gewonne Trades (in % von Gesamt)87 (47.54%)Verlorene Trades (in % von Gesamt)96 (52.46%)
MaximumGewinntrade245.49Verlusttrade-78.51
DurchschnittGewinntrade70.00Verlusttrade-47.52
MaximumGewinntrades in Folge (Profit in Geld)9 (704.16)Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld)10 (-403.02)
MaximalGewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl)704.16 (9)Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl) -403.02 (10)
DurchschnittGewinntrades in Folge2Verlusttrades in Folge2
Nr.ZeitTypOrdernummerVolumenPreisS / LT / PGewinnKontostand
51232008.03.20 19:08sell400.201.54540.00000.0000
51242008.03.20 20:28modify400.201.54541.54671.5372
417702008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54831.5582
417712008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54861.5585
417722008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54881.5587
417732008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54871.5586
417742008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54901.5589
417752008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54891.5588
417762008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54911.5590
417772008.06.17 03:45close1640.201.55301.54911.5590122.003499.39
417782008.06.17 14:17buy1650.201.54860.00000.0000
417792008.06.17 15:38modify1650.201.54861.55001.5569
417802008.06.17 15:38modify1650.201.54861.54991.5568
417812008.06.17 15:42s/l1650.201.54991.54991.556826.003525.39

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8246

gazonkos gazonkos

EA mit dem Namen "Gazonkos" produziert kleine Gewinne, aber er tut es oft.

Kanal_Ant Kanal_Ant

Der Indikator für den MA-Kanal ermöglicht es, mithilfe der Technik der A_Vlad die Dynamik des Preises zu analysieren.

OzFX_D1_IndAES_v1.0 OzFX_D1_IndAES_v1.0

Der Indikator OzFX_D1_IndAES_v1.0.

OzFx Signals v1.7 OzFx Signals v1.7

Der Indikator OzFx Signals v1.7.