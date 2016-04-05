und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CashMachine | 5 min | Hidden Stop Loss & Hidden Take Profit thresholds || EURUSD - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1131
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor:
Dies ist mein finaler EA, M5 Chart ist der beste. Ich empfehle nur EURUSD aber GBPUSD ist auch gut. Ich habe nicht jedes Paar auf dem Forex-Markt getestet. Ich warte auf Ihre Meinung über diese EA. Und bitte helfen Sie mir diese professionelle Strategie, basierend auf Taichi & DeMarker, zu schreiben Ich lade Sie herzlich ein an diesem Thema auf dem MQL-Forum mitzuwirken: https://www.mql5.com/en/forum/109566. Lassen Sie uns diese professionelle Strategie gemeinsam entwickeln :))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
Dieser Expert basiert auf DeMarker (Mitte des gleitenden Durchschnitts) & Stochastik Indikatoren. Es gibt versteckte Stoplosses und Takeprofits. Der Stoploss wird vom System erstellt. Takeprofit auch. Testen Sie ebenfalls auf Real-, nicht nur auf Demokonten Min. Einlage = 3 000 PLN oder 1 500 USD. Ich warte auf Ihre Meinung zu dieser Maschine ... ich nutze Ihre Hilfe um einen noch besseren EA zu erstellen...
Empfehlungen:
- Max Loss 30 Pips
- Maximaler Zeitrahmen M5
- EURUSD / GBPUSD
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|ZeitOkres
|5 Minuten (M5) 2008.02.20 15:45 - 2008.07.03 17:45
|Modell
|Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert)
|Parameter
|hidden_TakeProfit=60; hidden_StopLoss=30; Lots=0.2; target_tp1=20; target_tp2=35; target_tp3=50; pidem=0; pidemu=14; pisto=0; pistok=5; pistod=3; istslow=3;
|Getestete Kerzen
|27052
|Modellierte Ticks
|681376
|Modellierungsqualität
|49.53%
|Fehler in Chartanpassung
|2
|Ursprüngliche Einzahlung
|1500.00
|Nettoprofit gesamt
|1528.14
|Bruttoprofit
|6090.11
|Bruttoverlust
|-4561.97
|Profitfaktor
|1.33
|Erwartetes Ergebnis
|8.35
|Absoluter Rückgang
|523.09
|Maximaler Rückgang
|568.60 (15.88%)
|Relativer Rückgang
|35.56% (539.09)
|Transakcji w sumie
|183
|Sell-Positionen (davon gewonnen %)
|100 (29.00%)
|Buy-Positionen (davon gewonnen %)
|83 (69.88%)
|Gewonne Trades (in % von Gesamt)
|87 (47.54%)
|Verlorene Trades (in % von Gesamt)
|96 (52.46%)
|Maximum
|Gewinntrade
|245.49
|Verlusttrade
|-78.51
|Durchschnitt
|Gewinntrade
|70.00
|Verlusttrade
|-47.52
|Maximum
|Gewinntrades in Folge (Profit in Geld)
|9 (704.16)
|Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld)
|10 (-403.02)
|Maximal
|Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl)
|704.16 (9)
|Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl)
|-403.02 (10)
|Durchschnitt
|Gewinntrades in Folge
|2
|Verlusttrades in Folge
|2
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Ordernummer
|Volumen
|Preis
|S / L
|T / P
|Gewinn
|Kontostand
|5123
|2008.03.20 19:08
|sell
|40
|0.20
|1.5454
|0.0000
|0.0000
|5124
|2008.03.20 20:28
|modify
|40
|0.20
|1.5454
|1.5467
|1.5372
|41770
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5483
|1.5582
|41771
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5486
|1.5585
|41772
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5488
|1.5587
|41773
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5487
|1.5586
|41774
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5490
|1.5589
|41775
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5489
|1.5588
|41776
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5491
|1.5590
|41777
|2008.06.17 03:45
|close
|164
|0.20
|1.5530
|1.5491
|1.5590
|122.00
|3499.39
|41778
|2008.06.17 14:17
|buy
|165
|0.20
|1.5486
|0.0000
|0.0000
|41779
|2008.06.17 15:38
|modify
|165
|0.20
|1.5486
|1.5500
|1.5569
|41780
|2008.06.17 15:38
|modify
|165
|0.20
|1.5486
|1.5499
|1.5568
|41781
|2008.06.17 15:42
|s/l
|165
|0.20
|1.5499
|1.5499
|1.5568
|26.00
|3525.39
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8246
EA mit dem Namen "Gazonkos" produziert kleine Gewinne, aber er tut es oft.Kanal_Ant
Der Indikator für den MA-Kanal ermöglicht es, mithilfe der Technik der A_Vlad die Dynamik des Preises zu analysieren.
Der Indikator OzFX_D1_IndAES_v1.0.OzFx Signals v1.7
Der Indikator OzFx Signals v1.7.