请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
CashMachine | 5 min | Hidden Stop Loss & Hidden Take Profit thresholds || EURUSD - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 5285
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者:
这个智能交易是我最终的智能交易， 5分钟图表为最佳状态。我建议只使用 EURUSD货币对，不过 GBPUSD 货币对也不错。我并没有在外汇市场测试全部货币对。等待你给出该智能交易的意见。希望能够帮助我以 Taichi & deMarker指标为基础写出更加专业的交易策略。诚邀各位进入 MQL4 论坛: https://www.mql5.com/en/forum/109566 共同构建最为专业的交易策略 :))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
该 EA 是以 deMarker (middle of moving averages) 和快速震荡指标为基础。 智能交易内存在隐藏的止损和隐藏的赢利。当min时，止损将会在系统上被设定赢利将会被获取。这种尝试必须在真实账户上，而不是模拟账户。 Min.存款额 = 3 000 PLN 或 1 500 USD。对于这种 机械等待你的建议 ...不要忘记互助交流构建更好的智能交易..
建议:
- 最大止损点 30
- 最大时间期限 5 分钟
- EURUSD / GBPUSD
策略测试报告
CashMachine_5min
XTrade-Server (Build 216)
|货币对
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|时间周期
|5 分钟 (M5) 2008.02.20 15:45 - 2008.07.03 17:45
|模式
|每个替克
|参量
|hidden_TakeProfit=60; hidden_StopLoss=30; Lots=0.2; target_tp1=20; target_tp2=35; target_tp3=50; pidem=0; pidemu=14; pisto=0; pistok=5; pistod=3; istslow=3;
|模式化柱
|27052
|模式化替克
|681376
|模式化质量
|49.53%
|图表错误
|2
|初始保证金
|1500.00
|总净盈利
|1528.14
|毛盈利
|6090.11
|毛亏损
|-4561.97
|赢利原因
|1.33
|预期回报
|8.35
|完全借款
|523.09
|最大借款
|568.60 (15.88%)
|相对借款
|35.56% (539.09)
|总交易
|183
|卖空仓位 (赢利百分比)
|100 (29.00%)
|看涨仓位(赢利百分比)
|83 (69.88%)
|盈利交易 (总数百分比)
|87 (47.54%)
|亏损交易 (总数百分比)
|96 (52.46%)
|Największy
|盈利交易
|245.49
|亏损交易
|-78.51
|平均
|盈利交易
|70.00
|亏损交易
|-47.52
|最小
|连续赢利 (金钱数)
|9 (704.16)
|连续亏损(金钱数)
|10 (-403.02)
|最大
|连续赢利 (数量)
|704.16 (9)
|连续亏损(数量)
|-403.02 (10)
|平均
|连续赢利
|2
|连续亏损
|2
|#
|日期
|类型
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|5123
|2008.03.20 19:08
|sell
|40
|0.20
|1.5454
|0.0000
|0.0000
|5124
|2008.03.20 20:28
|modify
|40
|0.20
|1.5454
|1.5467
|1.5372
|41770
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5483
|1.5582
|41771
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5486
|1.5585
|41772
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5488
|1.5587
|41773
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5487
|1.5586
|41774
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5490
|1.5589
|41775
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5489
|1.5588
|41776
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5491
|1.5590
|41777
|2008.06.17 03:45
|close
|164
|0.20
|1.5530
|1.5491
|1.5590
|122.00
|3499.39
|41778
|2008.06.17 14:17
|buy
|165
|0.20
|1.5486
|0.0000
|0.0000
|41779
|2008.06.17 15:38
|modify
|165
|0.20
|1.5486
|1.5500
|1.5569
|41780
|2008.06.17 15:38
|modify
|165
|0.20
|1.5486
|1.5499
|1.5568
|41781
|2008.06.17 15:42
|s/l
|165
|0.20
|1.5499
|1.5499
|1.5568
|26.00
|3525.39
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8246
SVS_Trend
趋势强度改变。InnOutBar_mtf
显示买卖信号的又一个指标。
OzFX_D1_IndAES_v1.0
指标 OzFX_D1_IndAES_v1.0。OzFx Signals v1.7
指标 OzFx Signals v1.7。