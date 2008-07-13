代码库部分
CashMachine | 5 min | Hidden Stop Loss & Hidden Take Profit thresholds || EURUSD - MetaTrader 4EA

Piotr | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
这个智能交易是我最终的智能交易， 5分钟图表为最佳状态。我建议只使用 EURUSD货币对，不过 GBPUSD 货币对也不错。我并没有在外汇市场测试全部货币对。等待你给出该智能交易的意见。希望能够帮助我以 Taichi & deMarker指标为基础写出更加专业的交易策略。诚邀各位进入 MQL4 论坛: https://www.mql5.com/en/forum/109566 共同构建最为专业的交易策略 :))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

该 EA 是以 deMarker (middle of moving averages) 和快速震荡指标为基础。 智能交易内存在隐藏的止损和隐藏的赢利。当min时，止损将会在系统上被设定赢利将会被获取。这种尝试必须在真实账户上，而不是模拟账户。 Min.存款额 = 3 000 PLN 或 1 500 USD。对于这种 机械等待你的建议 ...不要忘记互助交流构建更好的智能交易..


建议:

  • 最大止损点 30
  • 最大时间期限 5 分钟
  • EURUSD / GBPUSD

策略测试报告
CashMachine_5min
XTrade-Server (Build 216)

货币对 EURUSD (Euro vs US Dollar)
时间周期 5 分钟 (M5) 2008.02.20 15:45 - 2008.07.03 17:45
模式 每个替克
参量 hidden_TakeProfit=60; hidden_StopLoss=30; Lots=0.2; target_tp1=20; target_tp2=35; target_tp3=50; pidem=0; pidemu=14; pisto=0; pistok=5; pistod=3; istslow=3;
模式化柱 27052 模式化替克 681376 模式化质量 49.53%
图表错误 2
初始保证金 1500.00
总净盈利 1528.14 毛盈利 6090.11 毛亏损 -4561.97
赢利原因 1.33 预期回报 8.35
完全借款 523.09 最大借款 568.60 (15.88%) 相对借款 35.56% (539.09)
总交易 183 卖空仓位 (赢利百分比) 100 (29.00%) 看涨仓位(赢利百分比) 83 (69.88%)
盈利交易 (总数百分比) 87 (47.54%) 亏损交易 (总数百分比) 96 (52.46%)
Największy 盈利交易 245.49 亏损交易 -78.51
平均 盈利交易 70.00 亏损交易 -47.52
最小 连续赢利 (金钱数) 9 (704.16) 连续亏损(金钱数) 10 (-403.02)
最大 连续赢利 (数量) 704.16 (9) 连续亏损(数量) -403.02 (10)
平均 连续赢利 2 连续亏损 2
# 日期 类型 Zlecenie Loty Cena S / L T / P Profit Balance:
5123 2008.03.20 19:08 sell 40 0.20 1.5454 0.0000 0.0000
5124 2008.03.20 20:28 modify 40 0.20 1.5454 1.5467 1.5372
41770 2008.06.17 03:45 modify 164 0.20 1.5469 1.5483 1.5582
41771 2008.06.17 03:45 modify 164 0.20 1.5469 1.5486 1.5585
41772 2008.06.17 03:45 modify 164 0.20 1.5469 1.5488 1.5587
41773 2008.06.17 03:45 modify 164 0.20 1.5469 1.5487 1.5586
41774 2008.06.17 03:45 modify 164 0.20 1.5469 1.5490 1.5589
41775 2008.06.17 03:45 modify 164 0.20 1.5469 1.5489 1.5588
41776 2008.06.17 03:45 modify 164 0.20 1.5469 1.5491 1.5590
41777 2008.06.17 03:45 close 164 0.20 1.5530 1.5491 1.5590 122.00 3499.39
41778 2008.06.17 14:17 buy 165 0.20 1.5486 0.0000 0.0000
41779 2008.06.17 15:38 modify 165 0.20 1.5486 1.5500 1.5569
41780 2008.06.17 15:38 modify 165 0.20 1.5486 1.5499 1.5568
41781 2008.06.17 15:42 s/l 165 0.20 1.5499 1.5499 1.5568 26.00 3525.39

