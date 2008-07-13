作者:

这个智能交易是我最终的智能交易， 5分钟图表为最佳状态。我建议只使用 EURUSD货币对，不过 GBPUSD 货币对也不错。我并没有在外汇市场测试全部货币对。等待你给出该智能交易的意见。希望能够帮助我以 Taichi & deMarker指标为基础写出更加专业的交易策略。诚邀各位进入 MQL4 论坛: https://www.mql5.com/en/forum/109566 共同构建最为专业的交易策略 :))))))))))))))))))))))))))))))))))))

该 EA 是以 deMarker (middle of moving averages) 和快速震荡指标为基础。 智能交易内存在隐藏的止损和隐藏的赢利。当min时，止损将会在系统上被设定赢利将会被获取。这种尝试必须在真实账户上，而不是模拟账户。 Min.存款额 = 3 000 PLN 或 1 500 USD。对于这种 机械等待你的建议 ...不要忘记互助交流构建更好的智能交易..

建议:

最大止损点 30



最大时间期限 5 分钟



EURUSD / GBPUSD