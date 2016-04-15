CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

OzFx Signals v1.7 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1038
Ranking:
(6)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador para el trabajo en el sistema famoso OzFx.

Parámetros:


PairsList="EURUSD,EURGBP,EURCHF,USDJPY,AUDUSD,EURJPY,GPBUSD,USDCAD,USDCHF,NZDUSD,CHFJPY,CADJPY,EURAUD,EURCAD,GBPCHF,AUDJPY,AUDNZD";//- This is where you add the currency pairs you want
SymbolSuffix="";//- If your broker names the currency pairs with a suffix for a mini account (like an "m", for example), enter the suffix here
ShowTimeTillNextBar=True;
ShowAESSignal=True;
Show4HoursSqueezeMore=True;
SMAFilterOriginal=False;//- Filter Original Method with SMA
SMAFilterAES=False;//- Filter AES Method with SMA
SMAFilterPeriod=200;
StochKPeriod=5;
StochDPeriod=3;
StochSlowing=3;
ATRPeriod=5;
OriginalAndAESTF=1440;//- Original & AES Signal Timeframe: 1, 15, 30, 60, 240 - Default is Daily (D1)
SqueezeMoreTF=240;//- Squeeze-More Timeframe: 1, 15, 30, 60, 240 - Default is H4


OzFx Signals v1.7

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8244

InnOutBar_mtf InnOutBar_mtf

Otro indicador más que muestra las señales de compra y de venta.

InnBar_mtf InnBar_mtf

Indicador InnBar_mtf.

OzFX_D1_IndAES_v1.0 OzFX_D1_IndAES_v1.0

Indicador OzFX_D1_IndAES_v1.0.

CashMachine | 5 M | Umbrales ocultos de Stop Loss &amp; Take Profit || EURUSD CashMachine | 5 M | Umbrales ocultos de Stop Loss &amp; Take Profit || EURUSD

Lote = 0.2, Usted puede cambiarlo por 0.1 o cualquier otro valor.