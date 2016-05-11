Autor:

Este é o meu último EA, o gráfico de 5 min é o melhor. Eu recomendo somente o par EURUSD, mas o GBPUSD é bom também. Eu não verifiquei cada par no mercado forex. Eu estou esperando por sua opinião sobre este EA. E, por favor tente me ajudar a escrever uma estratégia mais profissional com base nos indicadores Taichi & deMarker. Eu convido você a participar do meu assunto que eu defini no fórum MQL: https://www.mql5.com/en/forum/109566 Vamos construir a maior estratégia profissional juntos :))))))))))))))))))))))))))))))))))))



.







Este EA foi baseado no deMarker (meio da médias móveis) e o Estocástico. Há o stop loss e take profit ocultos. O stop loss será definido no sistema quando min. take profit ser obtido. Experimente isto em conta real, não somente em conta demo. Min. depósito = 3 000 PLN ou 1 500 USD. Eu estou esperando por sua opinião sobre esta máquina... e não se esqueça de aprender mais para me ajudar na construção de um EA melhor...











Recomendações:

Perda máxima 30 pips



Tempo gráfico máximo 5 MIN



EURUSD / GBPUSD