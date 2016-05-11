CodeBaseSeções
Experts

CashMachine | 5 min | Limite de Stop Loss & Take Profit Ocultos || EURUSD - expert para MetaTrader 4

Piotr | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1268
Avaliação:
(7)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance


Autor:

Este é o meu último EA, o gráfico de 5 min é o melhor. Eu recomendo somente o par EURUSD, mas o GBPUSD é bom também. Eu não verifiquei cada par no mercado forex. Eu estou esperando por sua opinião sobre este EA. E, por favor tente me ajudar a escrever uma estratégia mais profissional com base nos indicadores Taichi & deMarker. Eu convido você a participar do meu assunto que eu defini no fórum MQL: https://www.mql5.com/en/forum/109566 Vamos construir a maior estratégia profissional juntos :))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


Este EA foi baseado no deMarker (meio da médias móveis) e o Estocástico. Há o stop loss e take profit ocultos. O stop loss será definido no sistema quando min. take profit ser obtido. Experimente isto em conta real, não somente em conta demo. Min. depósito = 3 000 PLN ou 1 500 USD. Eu estou esperando por sua opinião sobre esta máquina... e não se esqueça de aprender mais para me ajudar na construção de um EA melhor...




Recomendações:

  • Perda máxima 30 pips
  • Tempo gráfico máximo 5 MIN
  • EURUSD / GBPUSD

Relatório do Strategy Tester
CashMachine_5min
XTrade-Server (Build 216)

SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Okres5 Minut (M5) 2008.02.20 15:45 - 2008.07.03 17:45
ModeloCada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
Parâmetroshidden_TakeProfit=60; hidden_StopLoss=30; Lots=0.2; target_tp1=20; target_tp2=35; target_tp3=50; pidem=0; pidemu=14; pisto=0; pistok=5; pistod=3; istslow=3;

Barras no histórico27052Ticks modelados681376Qualidade da modelagem49.53%
Erros de gráficos incompatíveis2




Depósito inicial1500.00



Lucro Líquido Total1528.14Lucro bruto6090.11perda bruta-4561.97
Fator de lucro1.33Retorno esperado8.35

Rebaixamento absoluto523.09Rebaixamento máximo568.60 (15.88%)Rebaixamento relativo35.56% (539.09)

Negociações totais183Posições vendidas (ganho %)100 (29.00%)Posições compradas (ganho %)83 (69.88%)

Negociações com lucro (% do total)87 (47.54%)Negociações com perda (% do total)96 (52.46%)
MaiorNegociação com lucro245.49Negociação com perda-78.51
MédiaNegociação com lucro70.00Negociação com perda-47.52
MaiorGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)9 (704.16)Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)10 (-403.02)
MáximaLucro consecutivo (contagem de vitórias)704.16 (9)Perdas consecutivas (contagem de perdas)-403.02 (10)
MédiaGanhos consecutivos2Perdas consecutivas2
#HoraTipoOrdemLotePreçoS / LT / PLucroSaldo:
51232008.03.20 19:08sell400.201.54540.00000.0000
51242008.03.20 20:28modify400.201.54541.54671.5372
417702008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54831.5582
417712008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54861.5585
417722008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54881.5587
417732008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54871.5586
417742008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54901.5589
417752008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54891.5588
417762008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54911.5590
417772008.06.17 03:45close1640.201.55301.54911.5590122.003499.39
417782008.06.17 14:17buy1650.201.54860.00000.0000
417792008.06.17 15:38modify1650.201.54861.55001.5569
417802008.06.17 15:38modify1650.201.54861.54991.5568
417812008.06.17 15:42s/l1650.201.54991.54991.556826.003525.39

