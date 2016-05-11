Participe de nossa página de fãs
CashMachine | 5 min | Limite de Stop Loss & Take Profit Ocultos || EURUSD - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1268
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Autor:
Este é o meu último EA, o gráfico de 5 min é o melhor. Eu recomendo somente o par EURUSD, mas o GBPUSD é bom também. Eu não verifiquei cada par no mercado forex. Eu estou esperando por sua opinião sobre este EA. E, por favor tente me ajudar a escrever uma estratégia mais profissional com base nos indicadores Taichi & deMarker. Eu convido você a participar do meu assunto que eu defini no fórum MQL: https://www.mql5.com/en/forum/109566 Vamos construir a maior estratégia profissional juntos :))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
Este EA foi baseado no deMarker (meio da médias móveis) e o Estocástico. Há o stop loss e take profit ocultos. O stop loss será definido no sistema quando min. take profit ser obtido. Experimente isto em conta real, não somente em conta demo. Min. depósito = 3 000 PLN ou 1 500 USD. Eu estou esperando por sua opinião sobre esta máquina... e não se esqueça de aprender mais para me ajudar na construção de um EA melhor...
Recomendações:
- Perda máxima 30 pips
- Tempo gráfico máximo 5 MIN
- EURUSD / GBPUSD
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Okres
|5 Minut (M5) 2008.02.20 15:45 - 2008.07.03 17:45
|Modelo
|Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
|Parâmetros
|hidden_TakeProfit=60; hidden_StopLoss=30; Lots=0.2; target_tp1=20; target_tp2=35; target_tp3=50; pidem=0; pidemu=14; pisto=0; pistok=5; pistod=3; istslow=3;
|Barras no histórico
|27052
|Ticks modelados
|681376
|Qualidade da modelagem
|49.53%
|Erros de gráficos incompatíveis
|2
|Depósito inicial
|1500.00
|Lucro Líquido Total
|1528.14
|Lucro bruto
|6090.11
|perda bruta
|-4561.97
|Fator de lucro
|1.33
|Retorno esperado
|8.35
|Rebaixamento absoluto
|523.09
|Rebaixamento máximo
|568.60 (15.88%)
|Rebaixamento relativo
|35.56% (539.09)
|Negociações totais
|183
|Posições vendidas (ganho %)
|100 (29.00%)
|Posições compradas (ganho %)
|83 (69.88%)
|Negociações com lucro (% do total)
|87 (47.54%)
|Negociações com perda (% do total)
|96 (52.46%)
|Maior
|Negociação com lucro
|245.49
|Negociação com perda
|-78.51
|Média
|Negociação com lucro
|70.00
|Negociação com perda
|-47.52
|Maior
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|9 (704.16)
|Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)
|10 (-403.02)
|Máxima
|Lucro consecutivo (contagem de vitórias)
|704.16 (9)
|Perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-403.02 (10)
|Média
|Ganhos consecutivos
|2
|Perdas consecutivas
|2
|#
|Hora
|Tipo
|Ordem
|Lote
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Saldo:
|5123
|2008.03.20 19:08
|sell
|40
|0.20
|1.5454
|0.0000
|0.0000
|5124
|2008.03.20 20:28
|modify
|40
|0.20
|1.5454
|1.5467
|1.5372
|41770
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5483
|1.5582
|41771
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5486
|1.5585
|41772
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5488
|1.5587
|41773
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5487
|1.5586
|41774
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5490
|1.5589
|41775
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5489
|1.5588
|41776
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5491
|1.5590
|41777
|2008.06.17 03:45
|close
|164
|0.20
|1.5530
|1.5491
|1.5590
|122.00
|3499.39
|41778
|2008.06.17 14:17
|buy
|165
|0.20
|1.5486
|0.0000
|0.0000
|41779
|2008.06.17 15:38
|modify
|165
|0.20
|1.5486
|1.5500
|1.5569
|41780
|2008.06.17 15:38
|modify
|165
|0.20
|1.5486
|1.5499
|1.5568
|41781
|2008.06.17 15:42
|s/l
|165
|0.20
|1.5499
|1.5499
|1.5568
|26.00
|3525.39
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8246
