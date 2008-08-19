CodeBaseРазделы
CashMachine | 5 M | Скрытые пороги Stop Loss и Take Profit || EURUSD - эксперт для MetaTrader 4

Piotr | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5923
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

Это мой окончательный эксперт, лучше всего использовать на 5 минутном графике. Я рекомендую только пару EURUSD, но он хорош и на GBPUSD. Я не проверял каждый инструмент на рынке форекс. Жду ваших мнений об этом советнике. И помогите мне, пожалуйста, написать самую профессиональную стратегию, основанную на индикаторах Taichi и deMarker. Я приглашаю Вас в тему, которую создал на форуме MQL https://www.mql5.com/en/forum/109566. Давайте вместе создадим самую профессиональную стратегию :))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


Этот советник основан на быстрых индикаторах deMarker (середина скользящих средних) и Stochastic. Присутствуют скрытые уровни Stop loss и Take profit. Stop loss будет установлен системой, когда будет получен минимальный Take profit. Попробуйте этот советник не только на демо-счете, но и на реальном. Минимальный депозит = 3 000 PLN или 1 500 USD. Я жду Ваших мнений об этой машине ... и не забудьте побольше узнать, чтобы помочь мне написать более хороший советник.


Рисунок:



Рекомендации:

  • Максимальный проигрыш 30 пипсов
  • Максимальный таймфрейм 5 M
  • EURUSD / GBPUSD

Strategy Tester Report
CashMachine_5min
XTrade-Server (Build 216)

Символ
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период5 Минут (M5) 2008.02.20 15:45 - 2008.07.03 17:45
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметрыhidden_TakeProfit=60; hidden_StopLoss=30; Lots=0.2; target_tp1=20; target_tp2=35; target_tp3=50; pidem=0; pidemu=14; pisto=0; pistok=5; pistod=3; istslow=3;

Баров в истории
27052Смоделировано тиков
681376Качество моделирования
49.53%
Ошибки рассогласования графиков2




Начальный депозит
1500.00



Чистая прибыль
1528.14Общая прибыль
6090.11Общий убыток
-4561.97
Прибыльность1.33Матожтдание выигрыша
8.35

Абсолютная просадка
523.09Максимальная просадка
568.60 (15.88%)Относительная просадка
35.56% (539.09)

Всего сделок
183Короткие позиции (% выигравших)100 (29.00%)Длинные позиции (% выигравших)83 (69.88%)

Прибыльные сделки (% от всех)87 (47.54%)Убыточные сделки (% от всех)96 (52.46%)
Самая большая
прибыльная сделка245.49убыточнкая сделка-78.51
Средняяприбыльная сделка70.00убыточнкая сделка-47.52
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)9 (704.16)непрерывных проигрышей (убыток)10 (-403.02)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)704.16 (9)непрерывный убыток (число проигрышей)-403.02 (10)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш
2
#ВремяТипОрдерОбъемЦенаS / LT / PПрибыльБаланс:
51232008.03.20 19:08sell400.201.54540.00000.0000
51242008.03.20 20:28modify400.201.54541.54671.5372
417702008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54831.5582
417712008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54861.5585
417722008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54881.5587
417732008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54871.5586
417742008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54901.5589
417752008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54891.5588
417762008.06.17 03:45modify1640.201.54691.54911.5590
417772008.06.17 03:45close1640.201.55301.54911.5590122.003499.39
417782008.06.17 14:17buy1650.201.54860.00000.0000
417792008.06.17 15:38modify1650.201.54861.55001.5569
417802008.06.17 15:38modify1650.201.54861.54991.5568
417812008.06.17 15:42s/l1650.201.54991.54991.556826.003525.39

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8246

