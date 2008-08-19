Автор:

Это мой окончательный эксперт, лучше всего использовать на 5 минутном графике. Я рекомендую только пару EURUSD, но он хорош и на GBPUSD. Я не проверял каждый инструмент на рынке форекс. Жду ваших мнений об этом советнике. И помогите мне, пожалуйста, написать самую профессиональную стратегию, основанную на индикаторах Taichi и deMarker. Я приглашаю Вас в тему, которую создал на форуме MQL https://www.mql5.com/en/forum/109566. Давайте вместе создадим самую профессиональную стратегию :))))))))))))))))))))))))))))))))))))



Этот советник основан на быстрых индикаторах deMarker (середина скользящих средних) и Stochastic. Присутствуют скрытые уровни Stop loss и Take profit. Stop loss будет установлен системой, когда будет получен минимальный Take profit. Попробуйте этот советник не только на демо-счете, но и на реальном. Минимальный депозит = 3 000 PLN или 1 500 USD. Я жду Ваших мнений об этой машине ... и не забудьте побольше узнать, чтобы помочь мне написать более хороший советник.







Рисунок:





Рекомендации:

Максимальный проигрыш 30 пипсов



Максимальный таймфрейм 5 M



EURUSD / GBPUSD