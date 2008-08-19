Ставь лайки и следи за новостями
CashMachine | 5 M | Скрытые пороги Stop Loss и Take Profit || EURUSD - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров:
- 5923
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Автор:
Это мой окончательный эксперт, лучше всего использовать на 5 минутном графике. Я рекомендую только пару EURUSD, но он хорош и на GBPUSD. Я не проверял каждый инструмент на рынке форекс. Жду ваших мнений об этом советнике. И помогите мне, пожалуйста, написать самую профессиональную стратегию, основанную на индикаторах Taichi и deMarker. Я приглашаю Вас в тему, которую создал на форуме MQL https://www.mql5.com/en/forum/109566. Давайте вместе создадим самую профессиональную стратегию :))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
Этот советник основан на быстрых индикаторах deMarker (середина скользящих средних) и Stochastic. Присутствуют скрытые уровни Stop loss и Take profit. Stop loss будет установлен системой, когда будет получен минимальный Take profit. Попробуйте этот советник не только на демо-счете, но и на реальном. Минимальный депозит = 3 000 PLN или 1 500 USD. Я жду Ваших мнений об этой машине ... и не забудьте побольше узнать, чтобы помочь мне написать более хороший советник.
Рисунок:
Рекомендации:
- Максимальный проигрыш 30 пипсов
- Максимальный таймфрейм 5 M
- EURUSD / GBPUSD
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|5 Минут (M5) 2008.02.20 15:45 - 2008.07.03 17:45
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|hidden_TakeProfit=60; hidden_StopLoss=30; Lots=0.2; target_tp1=20; target_tp2=35; target_tp3=50; pidem=0; pidemu=14; pisto=0; pistok=5; pistod=3; istslow=3;
|Баров в истории
|27052
|Смоделировано тиков
|681376
|Качество моделирования
|49.53%
|Ошибки рассогласования графиков
|2
|Начальный депозит
|1500.00
|Чистая прибыль
|1528.14
|Общая прибыль
|6090.11
|Общий убыток
|-4561.97
|Прибыльность
|1.33
|Матожтдание выигрыша
|8.35
|Абсолютная просадка
|523.09
|Максимальная просадка
|568.60 (15.88%)
|Относительная просадка
|35.56% (539.09)
|Всего сделок
|183
|Короткие позиции (% выигравших)
|100 (29.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|83 (69.88%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|87 (47.54%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|96 (52.46%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|245.49
|убыточнкая сделка
|-78.51
|Средняя
|прибыльная сделка
|70.00
|убыточнкая сделка
|-47.52
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|9 (704.16)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|10 (-403.02)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|704.16 (9)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-403.02 (10)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
|#
|Время
|Тип
|Ордер
|Объем
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс:
|5123
|2008.03.20 19:08
|sell
|40
|0.20
|1.5454
|0.0000
|0.0000
|5124
|2008.03.20 20:28
|modify
|40
|0.20
|1.5454
|1.5467
|1.5372
|41770
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5483
|1.5582
|41771
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5486
|1.5585
|41772
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5488
|1.5587
|41773
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5487
|1.5586
|41774
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5490
|1.5589
|41775
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5489
|1.5588
|41776
|2008.06.17 03:45
|modify
|164
|0.20
|1.5469
|1.5491
|1.5590
|41777
|2008.06.17 03:45
|close
|164
|0.20
|1.5530
|1.5491
|1.5590
|122.00
|3499.39
|41778
|2008.06.17 14:17
|buy
|165
|0.20
|1.5486
|0.0000
|0.0000
|41779
|2008.06.17 15:38
|modify
|165
|0.20
|1.5486
|1.5500
|1.5569
|41780
|2008.06.17 15:38
|modify
|165
|0.20
|1.5486
|1.5499
|1.5568
|41781
|2008.06.17 15:42
|s/l
|165
|0.20
|1.5499
|1.5499
|1.5568
|26.00
|3525.39
