Indicadores

OzFX_D1_IndAES_v1.0 - indicador para MetaTrader 4

Indicador OzFX_D1_IndAES_v1.0.

Parámetros:

SEP1="----SIGNAL CONTROLS----";
Show_OzFX_Signals=true;
Show_AES_Signals=false;
SEP2="----FILTER CONTROLS----";
Show_SMA_Filter=true;
SMA_Filter_Period=200;
Show_RSI_Filter=false;
RSI_Filter_Period=45;


OzFX_D1_IndAES_v1.0

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8245

