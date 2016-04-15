Mira cómo descargar robots gratis
OzFX_D1_IndAES_v1.0 - indicador para MetaTrader 4
Indicador OzFX_D1_IndAES_v1.0.
Parámetros:
SEP1="----SIGNAL CONTROLS----";
Show_OzFX_Signals=true;
Show_AES_Signals=false;
SEP2="----FILTER CONTROLS----";
Show_SMA_Filter=true;
SMA_Filter_Period=200;
Show_RSI_Filter=false;
RSI_Filter_Period=45;
OzFX_D1_IndAES_v1.0
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8245
