El indicador del canal MA permite realizar el análisis de la dinámica del precio usando la metodología de A_Vlad cuya esencia consiste en que la línea del balance LB actúa como la “atracción” del precio cuando no hay influencias externas, mientras que las líneas a distancia de ella (38%, 62%, 100%) representan las líneas de soporte y resistencia.

Los ajustes permiten modificar el período de la MA y el ancho del canal dependiendo del período de tiempo que se usa y la volatilidad del instrumento financiero. Los ajustes predefinidos son para H1. Se puede usar este indicados como el sistema de trading según el método de trabajo del “rebote” de los bordes del canal.