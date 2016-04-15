CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Kanal_Ant - indicador para MetaTrader 4

Виктор Александрович | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1126
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Kanal_Ant.mq4 (6.09 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador del canal MA permite realizar el análisis de la dinámica del precio usando la metodología de A_Vlad cuya esencia consiste en que la línea del balance LB actúa como la “atracción” del precio cuando no hay influencias externas, mientras que las líneas a distancia de ella (38%, 62%, 100%) representan las líneas de soporte y resistencia.

Los ajustes permiten modificar el período de la MA y el ancho del canal dependiendo del período de tiempo que se usa y la volatilidad del instrumento financiero. Los ajustes predefinidos son para H1. Se puede usar este indicados como el sistema de trading según el método de trabajo del “rebote” de los bordes del canal.

Kanal_Ant

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8248

gazonkos gazonkos

El Asesor Experto “gazonkos” reporta pequeñas ganancias, pero son frecuentes.

CashMachine | 5 M | Umbrales ocultos de Stop Loss &amp; Take Profit || EURUSD CashMachine | 5 M | Umbrales ocultos de Stop Loss &amp; Take Profit || EURUSD

Lote = 0.2, Usted puede cambiarlo por 0.1 o cualquier otro valor.

Implementación del patrón MACD “Continuación de la tendencia” Implementación del patrón MACD “Continuación de la tendencia”

El Asesor Experto opera basándose en el patrón de continuación de tendencia del indicador MACD.

MACD EA MACD EA

The EA was created similarly to EA that won the first place in the championship.