CashMachine ・5 min ・Hidden Stop Loss & Hidden Take Profit thresholds ・EURUSD - MetaTrader 4のためのエキスパート
これはEAの最終版です。おすすめの時間軸は5分足です。ユーロドルだけで取引することをおすすめしますが、ポンドドルでも取引できます。各金融商品ごとをテストしたことはありません。意見やアイデアがあればぜひ聞かせてください。TaichiとdeMarkerに基づいた最も専門的なストラテジーを作成するの助けてくださいね。詳細はフォーラムをご覧ください。https://www.mql5.com/en/forum/109566一緒に最高のストラテジーを作りましょう。:))))))))))))))))))))))))))))))))))))
このEAは、ストキャスティクスとdeMarker インジケータをベースにしています。隠された損切りと利食いのレベルがあります。利食いが指定され次第、損切りが自動的に設定されます。まず最初に、デモ口座でバックテストし、次にリアル口座に行きましょう。初期証拠金を3000ズウォティまたは1500ドルにします。
このマシンに関する意見やアイデアがあればぜひ聞かせてください。
推奨:
- 最大負けは30Pips、
- 最大時間軸は5分足！
- ユーロドル又はポンドドルにします。
バックテスト結果
CashMachine_5min
XTrade-Server (Build 216)
|通貨ペア
|EURUSD (ユーロドル)
|時間軸
|5分足 (M5) 2008年2月20日 15:45 - 2008年7月3日 17:45
|モデル
|全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
|パラメータ:
|hidden_TakeProfit=60; hidden_StopLoss=30; Lots=0.2; target_tp1=20; target_tp2=35; target_tp3=50; pidem=0; pidemu=14; pisto=0; pistok=5; pistod=3; istslow=3;
|ヒストリー内のバー数
|27052
|生成されたティックの数
|681376
|モデル化の質
|49.53%
|チャートの不一致エラー
|2
|初期証拠金
|1500.00
|純利益
|1528.14
|総利益
|6090.11
|総損益
|-4561.97
|プロフィットファクタ
|1.33
|期待利得
|8.35
|絶対ドローダウン
|523.09
|最大ドローダウン
|568.60 (15.88%)
|相対ドローダウン
|35.56% (539.09)
|総取引数
|183
|ショートポジション
|100 (29.00%)
|ロングポジション
|83 (69.88%)
|勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|87 (47.54%)
|負トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|96 (52.46%)
|最大
|勝トレード
|245.49
|負トレード
|-78.51
|平均
|勝トレード
|70.00
|負トレード
|-47.52
|最大
|連続勝ち（利益）
|9 (704.16)
|連続負け (損失)
|10 (-403.02)
|最大
|連続利益 (勝ちの数)
|704.16 (9)
|連続損失 (負けの数)
|-403.02 (10)
|平均
|連続勝ち
|2
|連続負け
|2
|#
|時間
|型
|注文
|ボリューム
|価格
|S / L
|T / P
|利益
|残高:
|5123
|2008年3月20日 19:08
|売り
|40
|0.20
|1.5454
|0.0000
|0.0000
|5124
|2008年3月20日 20:28
|修正
|40
|0.20
|1.5454
|1.5467
|1.5372
|41770
|2008年6月17日 03:45
|修正
|164
|0.20
|1.5469
|1.5483
|1.5582
|41771
|2008年6月17日 03:45
|修正
|164
|0.20
|1.5469
|1.5486
|1.5585
|41772
|2008年6月17日 03:45
|修正
|164
|0.20
|1.5469
|1.5488
|1.5587
|41773
|2008年6月17日 03:45
|修正
|164
|0.20
|1.5469
|1.5487
|1.5586
|41774
|2008年6月17日 03:45
|修正
|164
|0.20
|1.5469
|1.5490
|1.5589
|41775
|2008年6月17日 03:45
|修正
|164
|0.20
|1.5469
|1.5489
|1.5588
|41776
|2008年6月17日 03:45
|修正
|164
|0.20
|1.5469
|1.5491
|1.5590
|41777
|2008年6月17日 03:45
|エグジット
|164
|0.20
|1.5530
|1.5491
|1.5590
|122.00
|3499.39
|41778
|2008年6月17日 14:17
|買い
|165
|0.20
|1.5486
|0.0000
|0.0000
|41779
|2008年6月17日 15:38
|修正
|165
|0.20
|1.5486
|1.5500
|1.5569
|41780
|2008年6月17日 15:38
|修正
|165
|0.20
|1.5486
|1.5499
|1.5568
|41781
|2008年6月17日 15:42
|s/l
|165
|0.20
|1.5499
|1.5499
|1.5568
|26.00
|3525.39
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8246
OzFX_D1_IndAES_v1.0
インディケータOzFX_D1_IndAES_v1.0。OzFx Signals v1.7
インディケータOzFx Signals v1.7。OzFxシステムをベースにしています。