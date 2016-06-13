制作者：

これはEAの最終版です。おすすめの時間軸は5分足です。ユーロドルだけで取引することをおすすめしますが、ポンドドルでも取引できます。各金融商品ごとをテストしたことはありません。意見やアイデアがあればぜひ聞かせてください。TaichiとdeMarkerに基づいた最も専門的なストラテジーを作成するの助けてくださいね。詳細はフォーラムをご覧ください。https://www.mql5.com/en/forum/109566一緒に最高のストラテジーを作りましょう。:))))))))))))))))))))))))))))))))))))



.







このEAは、ストキャスティクスとdeMarker インジケータをベースにしています。隠された損切りと利食いのレベルがあります。利食いが指定され次第、損切りが自動的に設定されます。まず最初に、デモ口座でバックテストし、次にリアル口座に行きましょう。初期証拠金を3000ズウォティまたは1500ドルにします。

この マシンに関する意見やアイデアがあればぜひ聞かせてください。











推奨:

最大負けは30Pips、



最大時間軸は5分足！



ユーロドル又はポンドドルにします。