コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

CashMachine ・5 min ・Hidden Stop Loss & Hidden Take Profit thresholds ・EURUSD - MetaTrader 4のためのエキスパート

Piotr | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1052
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動


制作者：

これはEAの最終版です。おすすめの時間軸は5分足です。ユーロドルだけで取引することをおすすめしますが、ポンドドルでも取引できます。各金融商品ごとをテストしたことはありません。意見やアイデアがあればぜひ聞かせてください。TaichiとdeMarkerに基づいた最も専門的なストラテジーを作成するの助けてくださいね。詳細はフォーラムをご覧ください。https://www.mql5.com/en/forum/109566一緒に最高のストラテジーを作りましょう。:))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


このEAは、ストキャスティクスとdeMarker インジケータをベースにしています。隠された損切りと利食いのレベルがあります。利食いが指定され次第、損切りが自動的に設定されます。まず最初に、デモ口座でバックテストし、次にリアル口座に行きましょう。初期証拠金を3000ズウォティまたは1500ドルにします。
このマシンに関する意見やアイデアがあればぜひ聞かせてください。




推奨:

  • 最大負けは30Pips、
  • 最大時間軸は5分足！
  • ユーロドル又はポンドドルにします。

バックテスト結果
CashMachine_5min
XTrade-Server (Build 216)

通貨ペア
EURUSD (ユーロドル)
時間軸5分足 (M5) 2008年2月20日 15:45 - 2008年7月3日 17:45
モデル全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
パラメータ:hidden_TakeProfit=60; hidden_StopLoss=30; Lots=0.2; target_tp1=20; target_tp2=35; target_tp3=50; pidem=0; pidemu=14; pisto=0; pistok=5; pistod=3; istslow=3;

ヒストリー内のバー数
27052生成されたティックの数
681376モデル化の質
49.53%
チャートの不一致エラー2




初期証拠金
1500.00



純利益
1528.14総利益
6090.11総損益
-4561.97
プロフィットファクタ1.33期待利得
8.35

絶対ドローダウン
523.09最大ドローダウン
568.60 (15.88%)相対ドローダウン
35.56% (539.09)

総取引数
183ショートポジション100 (29.00%)ロングポジション83 (69.88%)

勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）87 (47.54%)負トレード（全体からパーセンテージを計算する）96 (52.46%)
最大
勝トレード245.49負トレード-78.51
平均勝トレード70.00負トレード-47.52
最大
連続勝ち（利益） 9 (704.16)連続負け (損失)10 (-403.02)
最大連続利益 (勝ちの数)704.16 (9)連続損失 (負けの数)-403.02 (10)
平均連続勝ち2連続負け
2
#時間注文ボリューム価格S / LT / P利益残高:
51232008年3月20日 19:08売り400.201.54540.00000.0000
51242008年3月20日 20:28修正400.201.54541.54671.5372
417702008年6月17日 03:45修正1640.201.54691.54831.5582
417712008年6月17日 03:45修正1640.201.54691.54861.5585
417722008年6月17日 03:45修正1640.201.54691.54881.5587
417732008年6月17日 03:45修正1640.201.54691.54871.5586
417742008年6月17日 03:45修正1640.201.54691.54901.5589
417752008年6月17日 03:45修正1640.201.54691.54891.5588
417762008年6月17日 03:45修正1640.201.54691.54911.5590
417772008年6月17日 03:45エグジット1640.201.55301.54911.5590122.003499.39
417782008年6月17日 14:17買い1650.201.54860.00000.0000
417792008年6月17日 15:38修正1650.201.54861.55001.5569
417802008年6月17日 15:38修正1650.201.54861.54991.5568
417812008年6月17日 15:42s/l1650.201.54991.54991.556826.003525.39

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8246

OzFX_D1_IndAES_v1.0 OzFX_D1_IndAES_v1.0

インディケータOzFX_D1_IndAES_v1.0。

OzFx Signals v1.7 OzFx Signals v1.7

インディケータOzFx Signals v1.7。OzFxシステムをベースにしています。

gazonkos gazonkos

利益が少なく、規則的です。

Kanal_Ant Kanal_Ant

移動平均チャネルのインディケータです。株価の動きを分析させます（外部影響のない場合バランスラインLBが「価格の引力」の役割を果たし、38%･62%･100%など価格から離れたレベルがサポートラインとレジスタンスラインとして出される）。