InnOutBar_mtf - indicador para MetaTrader 4
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Otro indicador más que muestra las señales de compra y de venta.
Parámetros:
extern int tf=60;
InnOutBar_mtf
InnBar_mtf
Indicador InnBar_mtf.Ma-wpr
Indicador MA-wpr.
OzFx Signals v1.7
Indicador OzFx Signals v1.7. Indicador para el trabajo en el sistema famoso OzFx.OzFX_D1_IndAES_v1.0
Indicador OzFX_D1_IndAES_v1.0.