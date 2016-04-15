CodeBaseSecciones
InnOutBar_mtf - indicador para MetaTrader 4

Otro indicador más que muestra las señales de compra y de venta.

Parámetros:

extern int tf=60;


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8243

