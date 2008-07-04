Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OzFX_D1_IndAES_v1.0 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4401
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор OzFX_D1_IndAES_v1.0.
Параметры:
SEP1="----SIGNAL CONTROLS----";
Show_OzFX_Signals=true;
Show_AES_Signals=false;
SEP2="----FILTER CONTROLS----";
Show_SMA_Filter=true;
SMA_Filter_Period=200;
Show_RSI_Filter=false;
RSI_Filter_Period=45;
OzFX_D1_IndAES_v1.0
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8245
Momo_trades
Эксперт был написан для проверки стратегии опубликованной на кроуфореAllAverages_v1
Индикатор AllAverages_v1.
OzFx Signals v1.7
Индикатор OzFx Signals v1.7. Индикатор для работы по нашумевшей системе OzFx.EntropyMath
Рассчитывает энтропию цены по взаимному расположению точек отсчета.