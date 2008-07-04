CodeBaseРазделы
Индикаторы

OzFX_D1_IndAES_v1.0 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4401
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор OzFX_D1_IndAES_v1.0.

Параметры:

SEP1="----SIGNAL CONTROLS----";
Show_OzFX_Signals=true;
Show_AES_Signals=false;
SEP2="----FILTER CONTROLS----";
Show_SMA_Filter=true;
SMA_Filter_Period=200;
Show_RSI_Filter=false;
RSI_Filter_Period=45;


OzFX_D1_IndAES_v1.0

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8245

Momo_trades Momo_trades

Эксперт был написан для проверки стратегии опубликованной на кроуфоре

AllAverages_v1 AllAverages_v1

Индикатор AllAverages_v1.

OzFx Signals v1.7 OzFx Signals v1.7

Индикатор OzFx Signals v1.7. Индикатор для работы по нашумевшей системе OzFx.

EntropyMath EntropyMath

Рассчитывает энтропию цены по взаимному расположению точек отсчета.