OzFX_D1_IndAES_v1.0 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 707
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Veröffentlicht:
Der Indikator OzFX_D1_IndAES_v1.0.
Parameter:
SEP1="----SIGNAL CONTROLS----";
Show_OzFX_Signals=true;
Show_AES_Signals=false;
SEP2="----FILTER CONTROLS----";
Show_SMA_Filter=true;
SMA_Filter_Period=200;
Show_RSI_Filter=false;
RSI_Filter_Period=45;
OzFX_D1_IndAES_v1.0
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8245
