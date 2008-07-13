请观看如何免费下载自动交易
OzFX_D1_IndAES_v1.0 - MetaTrader 4脚本
指标 OzFX_D1_IndAES_v1.0。
参量:
SEP1="----SIGNAL CONTROLS----";
Show_OzFX_Signals=true;
Show_AES_Signals=false;
SEP2="----FILTER CONTROLS----";
Show_SMA_Filter=true;
SMA_Filter_Period=200;
Show_RSI_Filter=false;
RSI_Filter_Period=45;
OzFX_D1_IndAES_v1.0
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8245
