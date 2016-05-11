Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
OzFX_D1_IndAES_v1.0 - indicador para MetaTrader 4
O indicador OzFX_D1_IndAES_v1.0.
Parâmetros:
SEP1="----SIGNAL CONTROLS----";
Show_OzFX_Signals=true;
Show_AES_Signals=false;
SEP2="----FILTER CONTROLS----";
Show_SMA_Filter=true;
SMA_Filter_Period=200;
Show_RSI_Filter=false;
RSI_Filter_Period=45;
OzFX_D1_IndAES_v1.0
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8245
OzFx Signals v1.7
O indicador OzFx Signals v1.7.InnOutBar_mtf
Outro indicador que mostra os sinais de compra e venda.
CashMachine | 5 min | Limite de Stop Loss & Take Profit Ocultos || EURUSD
Lot = 0.2, você pode mudar para 0.1 ou definir o valor que você desejargazonkos
O EA chamado "gazonkos" produz lucros pequenos, porém várias vezes.