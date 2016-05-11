CodeBaseSeções
Indicadores

OzFX_D1_IndAES_v1.0 - indicador para MetaTrader 4

O indicador OzFX_D1_IndAES_v1.0.

Parâmetros:

SEP1="----SIGNAL CONTROLS----";
Show_OzFX_Signals=true;
Show_AES_Signals=false;
SEP2="----FILTER CONTROLS----";
Show_SMA_Filter=true;
SMA_Filter_Period=200;
Show_RSI_Filter=false;
RSI_Filter_Period=45;


OzFX_D1_IndAES_v1.0

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8245

