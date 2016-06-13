無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
OzFX_D1_IndAES_v1.0 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 983
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータOzFX_D1_IndAES_v1.0。
パラメータ:
SEP1="----SIGNAL CONTROLS----";
Show_OzFX_Signals=true;
Show_AES_Signals=false;
SEP2="----FILTER CONTROLS----";
Show_SMA_Filter=true;
SMA_Filter_Period=200;
Show_RSI_Filter=false;
RSI_Filter_Period=45;
OzFX_D1_IndAES_v1.0
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8245
OzFx Signals v1.7
インディケータOzFx Signals v1.7。OzFxシステムをベースにしています。InnOutBar_mtf
このインディケータは、買いシグナルと売りシグナルを出します。
CashMachine ・5 min ・Hidden Stop Loss & Hidden Take Profit thresholds ・EURUSD
ロット数の初期値は0.2ですけど、0.1を指定することもできます。gazonkos
利益が少なく、規則的です。