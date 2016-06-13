コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

OzFX_D1_IndAES_v1.0 - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
インディケータOzFX_D1_IndAES_v1.0。

パラメータ:

SEP1="----SIGNAL CONTROLS----";
Show_OzFX_Signals=true;
Show_AES_Signals=false;
SEP2="----FILTER CONTROLS----";
Show_SMA_Filter=true;
SMA_Filter_Period=200;
Show_RSI_Filter=false;
RSI_Filter_Period=45;


OzFX_D1_IndAES_v1.0

OzFx Signals v1.7 OzFx Signals v1.7

インディケータOzFx Signals v1.7。OzFxシステムをベースにしています。

InnOutBar_mtf InnOutBar_mtf

このインディケータは、買いシグナルと売りシグナルを出します。

CashMachine ・5 min ・Hidden Stop Loss & Hidden Take Profit thresholds ・EURUSD CashMachine ・5 min ・Hidden Stop Loss & Hidden Take Profit thresholds ・EURUSD

ロット数の初期値は0.2ですけど、0.1を指定することもできます。

gazonkos gazonkos

利益が少なく、規則的です。