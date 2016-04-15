CodeBaseSecciones
Momo_trades - Asesor Experto para MetaTrader 4

Momo_Trades_V3.mq4 (11.46 KB)
El EA ha sido diseñado para probar la estrategia descrita en http://www.kroufr.ru/content/view/2989/124/ por encargo. Puesto que se ha quedado sin reclamar, lo publico aquí, las entradas están organizadas según la estrategia y las salidas por Stop - Take. Duarante el desarrollo he añadido el autolote de Bookkeeper descrito en elforo.

Aquí tienen los resultados de la prueba forward. La optimización se llevaba a cabo desde el comienzo del año hasta 01.05.2008.

Strategy Tester Report
Momo_Trades_V3
Ukrsotsbank-MT4 (Build 216)

Símbolo EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Período 1 Hora (H1) 2008.05.01 00:00 - 2008.07.01 23:59 (2008.05.01 - 2008.07.02)
Modelo Por los precios de apertura (sólo para los EAs con el control explícito de la apertura de las barras)
Parámetros Lots=0.1; Risk=1; Sl=95; Tp=125; bu=12; magic=78977; PriseShift=4; AutoLot=true; CloseEndDay=false; BU=true; MaPeriod=24; MaShift=1; Fast=44; Slow=57; Signal=5; MacdShift=3;
Barras en el historial 2048 Ticks modelados 3094 Calidad de modelación n/a
Errores de divergencia de gráficos 0
Depósito inicial 10000,00
Beneficio neto 1702,92 Beneficio bruto 4289,34 Pérdidas brutas -2586,42
Factor del beneficio 1,66 Beneficio esperado 106,43
Reducción absoluta 929,85 Reducción máxima 2261.95 (19.82%) Reducción relativa 19.82% (2261.95)
Total de transacciones 16 Posiciones cortas (% de ganadoras) 5 (80.00%) Posiciones largas (% de ganadoras) 11 (45.45%)
Transacciones ganadoras (% de todas) 9 (56.25%) Transacciones perdedoras (% de todas) 7 (43.75%)
La transacción máxima ganadora 1532,59 perdedora -1307,55
Transacción media ganadora 476,59 perdedora -369,49
Número máximo de ganancias consecutivas (beneficio) 4 (1842.01) pérdidas consecutivas (pérdida) 2 (-1540.57)
Máximo del beneficio consecutivo (número de ganancias) 1842.01 (4) de pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -1540.57 (2)
Media de ganancia consecutiva 2 pérdida consecutiva 2

Hora Tipo Orden Volumen Precio S / L T / P Beneficio Balance
1 2008.05.05 10:00 buy 1 1.30 162.89 161.90 164.14
2 2008.05.06 00:00 swap close 1 1.30 162.65 161.90 164.14 -294.33 9705.67
3 2008.05.06 00:00 swap open 2 1.30 162.6382 161.90 164.14
4 2008.05.07 00:00 swap close 2 1.30 162.66 161.90 164.14 26.74 9732.41
5 2008.05.07 00:00 swap open 3 1.30 162.6482 161.90 164.14
6 2008.05.07 11:00 modify 3 1.30 162.6482 162.77 164.14
7 2008.05.07 12:00 s/l 3 1.30 162.77 162.77 164.14 149.37 9881.78
8 2008.05.08 03:00 sell 4 1.30 160.79 161.78 159.54
9 2008.05.08 04:00 modify 4 1.30 160.79 160.67 159.54
10 2008.05.08 09:00 t/p 4 1.30 159.54 160.67 159.54 1532,59 11414.37
11 2008.05.13 09:00 buy 5 1.40 161.25 160.26 162.50
12 2008.05.13 11:00 s/l 5 1.40 160.26 160.26 162.50 -1307,55 10106.82
13 2008.05.20 21:00 buy 6 1.30 162.40 161.41 163.65
14 2008.05.21 00:00 swap close 6 1.30 162.21 161.41 163.65 -233.02 9873.80
15 2008.05.21 00:00 swap open 7 1.30 162.1982 161.41 163.65
16 2008.05.21 11:00 modify 7 1.30 162.1982 162.32 163.65
17 2008.05.22 00:00 swap close 7 1.30 162.68 162.32 163.65 590.89 10464.69
18 2008.05.22 00:00 swap open 8 1.30 162.6446 162.32 163.65
19 2008.05.22 03:00 s/l 8 1.30 162.32 162.32 163.65 -398.09 10066.60
20 2008.06.02 20:00 sell 9 1.30 162.17 163.16 160.92
21 2008.06.03 00:00 swap close 9 1.30 162.24 163.16 160.92 -85.83 9980.77
22 2008.06.03 00:00 swap open 10 1.30 162.2205 163.16 160.92
23 2008.06.03 07:00 modify 10 1.30 162.2205 162.10 160.92
24 2008.06.03 08:00 s/l 10 1.30 162.10 162.10 160.92 147.74 10128.51
25 2008.06.05 22:00 buy 11 1.30 165.26 164.27 166.51
26 2008.06.06 00:00 swap close 11 1.30 165.06 164.27 166.51 -245.28 9883.23
27 2008.06.06 00:00 swap open 12 1.30 165.0482 164.27 166.51
28 2008.06.06 03:00 modify 12 1.30 165.0482 165.17 166.51
29 2008.06.09 00:00 swap close 12 1.30 165.03 165.17 166.51 -22.32 9860.91
30 2008.06.09 00:00 swap open 13 1.30 165.0182 165.17 166.51
31 2008.06.09 01:00 s/l 13 1.30 165.17 165.17 166.51 186.17 10047.08
32 2008.06.24 13:00 buy 14 1.30 168.00 167.01 169.25
33 2008.06.24 19:00 modify 14 1.30 168.00 168.12 169.25
34 2008.06.24 20:00 s/l 14 1.30 168.12 168.12 169.25 147.17 10194.25
35 2008.06.27 21:00 sell 15 1.30 167.59 168.58 166.34
36 2008.06.30 00:00 swap close 15 1.30 167.55 168.58 166.34 49.04 10243.29
37 2008.06.30 00:00 swap open 16 1.30 167.5305 168.58 166.34
38 2008.06.30 08:00 modify 16 1.30 167.5305 167.41 166.34
39 2008.06.30 10:00 t/p 16 1.30 166.34 167.41 166.34 1459.63 11702.92

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8239

