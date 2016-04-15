El EA ha sido diseñado para probar la estrategia descrita en http://www.kroufr.ru/content/view/2989/124/ por encargo. Puesto que se ha quedado sin reclamar, lo publico aquí, las entradas están organizadas según la estrategia y las salidas por Stop - Take. Duarante el desarrollo he añadido el autolote de Bookkeeper descrito en elforo.

Aquí tienen los resultados de la prueba forward. La optimización se llevaba a cabo desde el comienzo del año hasta 01.05.2008.

Strategy Tester Report

Momo_Trades_V3

Ukrsotsbank-MT4 (Build 216)





Símbolo EURJPY (Euro vs Japanese Yen) Período 1 Hora (H1) 2008.05.01 00:00 - 2008.07.01 23:59 (2008.05.01 - 2008.07.02) Modelo Por los precios de apertura (sólo para los EAs con el control explícito de la apertura de las barras) Parámetros Lots=0.1; Risk=1; Sl=95; Tp=125; bu=12; magic=78977; PriseShift=4; AutoLot=true; CloseEndDay=false; BU=true; MaPeriod=24; MaShift=1; Fast=44; Slow=57; Signal=5; MacdShift=3; Barras en el historial 2048 Ticks modelados 3094 Calidad de modelación n/a Errores de divergencia de gráficos 0 Depósito inicial 10000,00 Beneficio neto 1702,92 Beneficio bruto 4289,34 Pérdidas brutas -2586,42 Factor del beneficio 1,66 Beneficio esperado 106,43 Reducción absoluta 929,85 Reducción máxima 2261.95 (19.82%) Reducción relativa 19.82% (2261.95) Total de transacciones 16 Posiciones cortas (% de ganadoras) 5 (80.00%) Posiciones largas (% de ganadoras) 11 (45.45%) Transacciones ganadoras (% de todas) 9 (56.25%) Transacciones perdedoras (% de todas) 7 (43.75%) La transacción máxima ganadora 1532,59 perdedora -1307,55 Transacción media ganadora 476,59 perdedora -369,49 Número máximo de ganancias consecutivas (beneficio) 4 (1842.01) pérdidas consecutivas (pérdida) 2 (-1540.57) Máximo del beneficio consecutivo (número de ganancias) 1842.01 (4) de pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -1540.57 (2) Media de ganancia consecutiva 2 pérdida consecutiva 2



