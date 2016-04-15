Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El EA ha sido diseñado para probar la estrategia descrita en http://www.kroufr.ru/content/view/2989/124/ por encargo. Puesto que se ha quedado sin reclamar, lo publico aquí, las entradas están organizadas según la estrategia y las salidas por Stop - Take. Duarante el desarrollo he añadido el autolote de Bookkeeper descrito en elforo.
Aquí tienen los resultados de la prueba forward. La optimización se llevaba a cabo desde el comienzo del año hasta 01.05.2008.
|Símbolo
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Período
|1 Hora (H1) 2008.05.01 00:00 - 2008.07.01 23:59 (2008.05.01 - 2008.07.02)
|Modelo
|Por los precios de apertura (sólo para los EAs con el control explícito de la apertura de las barras)
|Parámetros
|Lots=0.1; Risk=1; Sl=95; Tp=125; bu=12; magic=78977; PriseShift=4; AutoLot=true; CloseEndDay=false; BU=true; MaPeriod=24; MaShift=1; Fast=44; Slow=57; Signal=5; MacdShift=3;
|Barras en el historial
|2048
|Ticks modelados
|3094
|Calidad de modelación
|n/a
|Errores de divergencia de gráficos
|0
|Depósito inicial
|10000,00
|Beneficio neto
|1702,92
|Beneficio bruto
|4289,34
|Pérdidas brutas
|-2586,42
|Factor del beneficio
|1,66
|Beneficio esperado
|106,43
|Reducción absoluta
|929,85
|Reducción máxima
|2261.95 (19.82%)
|Reducción relativa
|19.82% (2261.95)
|Total de transacciones
|16
|Posiciones cortas (% de ganadoras)
|5 (80.00%)
|Posiciones largas (% de ganadoras)
|11 (45.45%)
|Transacciones ganadoras (% de todas)
|9 (56.25%)
|Transacciones perdedoras (% de todas)
|7 (43.75%)
|La transacción máxima
|ganadora
|1532,59
|perdedora
|-1307,55
|Transacción media
|ganadora
|476,59
|perdedora
|-369,49
|Número máximo de
|ganancias consecutivas (beneficio)
|4 (1842.01)
|pérdidas consecutivas (pérdida)
|2 (-1540.57)
|Máximo
|del beneficio consecutivo (número de ganancias)
|1842.01 (4)
|de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)
|-1540.57 (2)
|Media de
|ganancia consecutiva
|2
|pérdida consecutiva
|2
|№
|Hora
|Tipo
|Orden
|Volumen
|Precio
|S / L
|T / P
|Beneficio
|Balance
|1
|2008.05.05 10:00
|buy
|1
|1.30
|162.89
|161.90
|164.14
|2
|2008.05.06 00:00
|swap close
|1
|1.30
|162.65
|161.90
|164.14
|-294.33
|9705.67
|3
|2008.05.06 00:00
|swap open
|2
|1.30
|162.6382
|161.90
|164.14
|4
|2008.05.07 00:00
|swap close
|2
|1.30
|162.66
|161.90
|164.14
|26.74
|9732.41
|5
|2008.05.07 00:00
|swap open
|3
|1.30
|162.6482
|161.90
|164.14
|6
|2008.05.07 11:00
|modify
|3
|1.30
|162.6482
|162.77
|164.14
|7
|2008.05.07 12:00
|s/l
|3
|1.30
|162.77
|162.77
|164.14
|149.37
|9881.78
|8
|2008.05.08 03:00
|sell
|4
|1.30
|160.79
|161.78
|159.54
|9
|2008.05.08 04:00
|modify
|4
|1.30
|160.79
|160.67
|159.54
|10
|2008.05.08 09:00
|t/p
|4
|1.30
|159.54
|160.67
|159.54
|1532,59
|11414.37
|11
|2008.05.13 09:00
|buy
|5
|1.40
|161.25
|160.26
|162.50
|12
|2008.05.13 11:00
|s/l
|5
|1.40
|160.26
|160.26
|162.50
|-1307,55
|10106.82
|13
|2008.05.20 21:00
|buy
|6
|1.30
|162.40
|161.41
|163.65
|14
|2008.05.21 00:00
|swap close
|6
|1.30
|162.21
|161.41
|163.65
|-233.02
|9873.80
|15
|2008.05.21 00:00
|swap open
|7
|1.30
|162.1982
|161.41
|163.65
|16
|2008.05.21 11:00
|modify
|7
|1.30
|162.1982
|162.32
|163.65
|17
|2008.05.22 00:00
|swap close
|7
|1.30
|162.68
|162.32
|163.65
|590.89
|10464.69
|18
|2008.05.22 00:00
|swap open
|8
|1.30
|162.6446
|162.32
|163.65
|19
|2008.05.22 03:00
|s/l
|8
|1.30
|162.32
|162.32
|163.65
|-398.09
|10066.60
|20
|2008.06.02 20:00
|sell
|9
|1.30
|162.17
|163.16
|160.92
|21
|2008.06.03 00:00
|swap close
|9
|1.30
|162.24
|163.16
|160.92
|-85.83
|9980.77
|22
|2008.06.03 00:00
|swap open
|10
|1.30
|162.2205
|163.16
|160.92
|23
|2008.06.03 07:00
|modify
|10
|1.30
|162.2205
|162.10
|160.92
|24
|2008.06.03 08:00
|s/l
|10
|1.30
|162.10
|162.10
|160.92
|147.74
|10128.51
|25
|2008.06.05 22:00
|buy
|11
|1.30
|165.26
|164.27
|166.51
|26
|2008.06.06 00:00
|swap close
|11
|1.30
|165.06
|164.27
|166.51
|-245.28
|9883.23
|27
|2008.06.06 00:00
|swap open
|12
|1.30
|165.0482
|164.27
|166.51
|28
|2008.06.06 03:00
|modify
|12
|1.30
|165.0482
|165.17
|166.51
|29
|2008.06.09 00:00
|swap close
|12
|1.30
|165.03
|165.17
|166.51
|-22.32
|9860.91
|30
|2008.06.09 00:00
|swap open
|13
|1.30
|165.0182
|165.17
|166.51
|31
|2008.06.09 01:00
|s/l
|13
|1.30
|165.17
|165.17
|166.51
|186.17
|10047.08
|32
|2008.06.24 13:00
|buy
|14
|1.30
|168.00
|167.01
|169.25
|33
|2008.06.24 19:00
|modify
|14
|1.30
|168.00
|168.12
|169.25
|34
|2008.06.24 20:00
|s/l
|14
|1.30
|168.12
|168.12
|169.25
|147.17
|10194.25
|35
|2008.06.27 21:00
|sell
|15
|1.30
|167.59
|168.58
|166.34
|36
|2008.06.30 00:00
|swap close
|15
|1.30
|167.55
|168.58
|166.34
|49.04
|10243.29
|37
|2008.06.30 00:00
|swap open
|16
|1.30
|167.5305
|168.58
|166.34
|38
|2008.06.30 08:00
|modify
|16
|1.30
|167.5305
|167.41
|166.34
|39
|2008.06.30 10:00
|t/p
|16
|1.30
|166.34
|167.41
|166.34
|1459.63
|11702.92
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8239
