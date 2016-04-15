CodeBaseSecciones
Indicadores

EntropyMath - indicador para MetaTrader 4

Aleksandr Pak
Visualizaciones:
1119
Ranking:
(6)
Publicado:
Actualizado:
Autor: https://www.mql5.com/ru/forum/109556

Paso de С++ a MQL-4
el código fuente está aquí: http://www.foretrade.com/entropy.htm

La entropía es la medida del desorden del sistema.

En el indicador ha sido aplicado uno de los modos del cálculo de la entropía de la muestra aleatoria.

El parámetro del ajuste NumBars es el ancho de la ventana, o lo que es más común para el trader, el período del indicador.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8240

