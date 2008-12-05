请观看如何免费下载自动交易
创建智能交易的测试描述被公布在 http://www.kroufr.ru/content/view/2989/124/ 。根据替克交易策略退出或进入，在编写过程中无意识地在论坛中添加了 Bookkeeper描述。
下面是自年初到2008年5月1日的优化测试报告。
策略测试报告
Momo_Trades_V3
Ukrsotsbank-MT4 (Build 216)
|货币对
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|时间周期
|小时 (H1) 2008.05.01 00:00 - 2008.07.01 23:59 (2008.05.01 - 2008.07.02)
|模式
|开仓价
|参量
|Lots=0.1; Risk=1; Sl=95; Tp=125; bu=12; magic=78977; PriseShift=4; AutoLot=true; CloseEndDay=false; BU=true; MaPeriod=24; MaShift=1; Fast=44; Slow=57; Signal=5; MacdShift=3;
|历史柱
|2048
|模式化替克
|3094
|模式化质量
|n/a
|图表错误
|0
|初始保证金
|10000.00
|总赢利
|1702.92
|毛盈利
|4289.34
|毛亏损
|-2586.42
|赢利
|1.66
|预期盈利
|106.43
|完全借款
|929.85
|最大借款
|2261.95 (19.82%)
|相对借款
|19.82% (2261.95)
|总交易
|16
|看涨仓位 (赢利百分比)
|5 (80.00%)
|卖空仓位 (赢利百分比)
|11 (45.45%)
|盈利交易 (数额百分比)
|9 (56.25%)
|亏损交易(数额百分比)
|7 (43.75%)
|最大
|盈利交易
|1532.59
|亏损交易
|-1307.55
|平均
|盈利交易
|476.59
|亏损交易
|-369.49
|最大数量
|连续赢利(盈利)
|4 (1842.01)
|连续亏损 (亏损)
|2 (-1540.57)
|最大
|连续盈利 (赢利数量)
|1842.01 (4)
|连续亏损 (亏损数量)
|-1540.57 (2)
|平均
|连续赢利
|2
|连续亏损
|2
|№
|时间
|类型
|订单
|成交量
|价格
|S / L
|T / P
|盈利
|差额
|1
|2008.05.05 10:00
|buy
|1
|1.30
|162.89
|161.90
|164.14
|2
|2008.05.06 00:00
|swap close
|1
|1.30
|162.65
|161.90
|164.14
|-294.33
|9705.67
|3
|2008.05.06 00:00
|swap open
|2
|1.30
|162.6382
|161.90
|164.14
|4
|2008.05.07 00:00
|swap close
|2
|1.30
|162.66
|161.90
|164.14
|26.74
|9732.41
|5
|2008.05.07 00:00
|swap open
|3
|1.30
|162.6482
|161.90
|164.14
|6
|2008.05.07 11:00
|modify
|3
|1.30
|162.6482
|162.77
|164.14
|7
|2008.05.07 12:00
|s/l
|3
|1.30
|162.77
|162.77
|164.14
|149.37
|9881.78
|8
|2008.05.08 03:00
|sell
|4
|1.30
|160.79
|161.78
|159.54
|9
|2008.05.08 04:00
|modify
|4
|1.30
|160.79
|160.67
|159.54
|10
|2008.05.08 09:00
|t/p
|4
|1.30
|159.54
|160.67
|159.54
|1532.59
|11414.37
|11
|2008.05.13 09:00
|buy
|5
|1.40
|161.25
|160.26
|162.50
|12
|2008.05.13 11:00
|s/l
|5
|1.40
|160.26
|160.26
|162.50
|-1307.55
|10106.82
|13
|2008.05.20 21:00
|buy
|6
|1.30
|162.40
|161.41
|163.65
|14
|2008.05.21 00:00
|swap close
|6
|1.30
|162.21
|161.41
|163.65
|-233.02
|9873.80
|15
|2008.05.21 00:00
|swap open
|7
|1.30
|162.1982
|161.41
|163.65
|16
|2008.05.21 11:00
|modify
|7
|1.30
|162.1982
|162.32
|163.65
|17
|2008.05.22 00:00
|swap close
|7
|1.30
|162.68
|162.32
|163.65
|590.89
|10464.69
|18
|2008.05.22 00:00
|swap open
|8
|1.30
|162.6446
|162.32
|163.65
|19
|2008.05.22 03:00
|s/l
|8
|1.30
|162.32
|162.32
|163.65
|-398.09
|10066.60
|20
|2008.06.02 20:00
|sell
|9
|1.30
|162.17
|163.16
|160.92
|21
|2008.06.03 00:00
|swap close
|9
|1.30
|162.24
|163.16
|160.92
|-85.83
|9980.77
|22
|2008.06.03 00:00
|swap open
|10
|1.30
|162.2205
|163.16
|160.92
|23
|2008.06.03 07:00
|modify
|10
|1.30
|162.2205
|162.10
|160.92
|24
|2008.06.03 08:00
|s/l
|10
|1.30
|162.10
|162.10
|160.92
|147.74
|10128.51
|25
|2008.06.05 22:00
|buy
|11
|1.30
|165.26
|164.27
|166.51
|26
|2008.06.06 00:00
|swap close
|11
|1.30
|165.06
|164.27
|166.51
|-245.28
|9883.23
|27
|2008.06.06 00:00
|swap open
|12
|1.30
|165.0482
|164.27
|166.51
|28
|2008.06.06 03:00
|modify
|12
|1.30
|165.0482
|165.17
|166.51
|29
|2008.06.09 00:00
|swap close
|12
|1.30
|165.03
|165.17
|166.51
|-22.32
|9860.91
|30
|2008.06.09 00:00
|swap open
|13
|1.30
|165.0182
|165.17
|166.51
|31
|2008.06.09 01:00
|s/l
|13
|1.30
|165.17
|165.17
|166.51
|186.17
|10047.08
|32
|2008.06.24 13:00
|buy
|14
|1.30
|168.00
|167.01
|169.25
|33
|2008.06.24 19:00
|modify
|14
|1.30
|168.00
|168.12
|169.25
|34
|2008.06.24 20:00
|s/l
|14
|1.30
|168.12
|168.12
|169.25
|147.17
|10194.25
|35
|2008.06.27 21:00
|sell
|15
|1.30
|167.59
|168.58
|166.34
|36
|2008.06.30 00:00
|swap close
|15
|1.30
|167.55
|168.58
|166.34
|49.04
|10243.29
|37
|2008.06.30 00:00
|swap open
|16
|1.30
|167.5305
|168.58
|166.34
|38
|2008.06.30 08:00
|modify
|16
|1.30
|167.5305
|167.41
|166.34
|39
|2008.06.30 10:00
|t/p
|16
|1.30
|166.34
|167.41
|166.34
|1459.63
|11702.92
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8239
ZZ_TimeWinter 1-1000.mq4
数据库 YURAZ , 可以节省切换时间并且能够恢复标准时间Coloured Days on Chart
这个指标在图表中将交易日分成两种不同颜色.
特定时间周期价格变动的平均幅度
指标显示特定时间周期价格变动的平均幅度。交易之间的停顿
在当前的智能交易中实现所有交易业务之间的停顿.