ポケットに対して
エキスパート

Momo_trades - MetaTrader 4のためのエキスパート

このEAがhttp://www.kroufr.ru/content/view/2989/124/に掲載されたストラテジーをテストする為に開発されました。ストラテジー通りエントリーし、利確ラインでエグジットします。また、開発の過程で、フォーラムで説明されたBookkeeperによるオートロットをEAに追加しました。

2008年初めから2008年5月1日まで最適化されたパラメータでのフォワードテスト結果は以下の通りです。

バックテスト結果
Momo_Trades_V3
Ukrsotsbank-MT4 (Build 216)

通貨ペア EURJPY (ユーロ円逆ピラミッド)
時間軸 1時間足 (H1) 2008年5月1日 00:00～2008年7月1日 23:59 (2008年5月1日～2008年7月2日)
モデル 始値
パラメータ: Lots=0.1; Risk=1; Sl=95; Tp=125; bu=12; magic=78977; PriseShift=4; AutoLot=true; CloseEndDay=false; BU=true; MaPeriod=24; MaShift=1; Fast=44; Slow=57; Signal=5; MacdShift=3;
ヒストリー内のバー数 2048 生成されたティックの数 3094 モデル化の質 n/a
チャートの不一致エラー 0
初期証拠金 10000.00
純利益 1702.92 総利益 4289.34 総損益 -2586.42
プロフィットファクタ 1.66 期待利得 106.43
絶対ドローダウン 929.85 最大ドローダウン 2261.95 (19.82%) 相対ドローダウン 19.82% (2261.95)
総取引数 16 ショートポジション 5 (80.00%) ロングポジション 11 (45.45%)
勝トレード（全体からパーセンテージを計算する） 9 (56.25%) 負トレード（全体からパーセンテージを計算する） 7 (43.75%)
最大 勝トレード 1532.59 勝トレード -1307.55
平均 勝トレード 476.59 勝トレード -369.49
最大 連続勝ち（利益） 4 (1842.01) 連続負け (損失) 2 (-1540.57)
最大 連続利益 (勝ちの数) 1842.01 (4) 連続損失 (負けの数) -1540.57 (2)
平均 連続勝ち 2 連続負け 2

時間 注文 ボリューム 価格 S / L T / P 利益 残高
1 2008.05.05 10:00 買い 1 1.30 162.89 161.90 164.14
2 2008.05.06 00:00 スワップクローズ 1 1.30 162.65 161.90 164.14 -294.33 9705.67
3 2008.05.06 00:00 スワップオープン 2 1.30 162.6382 161.90 164.14
4 2008.05.07 00:00 スワップクローズ 2 1.30 162.66 161.90 164.14 26.74 9732.41
5 2008.05.07 00:00 スワップオープン 3 1.30 162.6482 161.90 164.14
6 2008.05.07 11:00 修正 3 1.30 162.6482 162.77 164.14
7 2008.05.07 12:00 s/l 3 1.30 162.77 162.77 164.14 149.37 9881.78
8 2008.05.08 03:00 売り 4 1.30 160.79 161.78 159.54
9 2008.05.08 04:00 修正 4 1.30 160.79 160.67 159.54
10 2008.05.08 09:00 t/p 4 1.30 159.54 160.67 159.54 1532.59 11414.37
11 2008.05.13 09:00 買い 5 1.40 161.25 160.26 162.50
12 2008.05.13 11:00 s/l 5 1.40 160.26 160.26 162.50 -1307.55 10106.82
13 2008.05.20 21:00 買い 6 1.30 162.40 161.41 163.65
14 2008.05.21 00:00 スワップクローズ 6 1.30 162.21 161.41 163.65 -233.02 9873.80
15 2008.05.21 00:00 スワップオープン 7 1.30 162.1982 161.41 163.65
16 2008.05.21 11:00 修正 7 1.30 162.1982 162.32 163.65
17 2008.05.22 00:00 スワップクローズ 7 1.30 162.68 162.32 163.65 590.89 10464.69
18 2008.05.22 00:00 スワップオープン 8 1.30 162.6446 162.32 163.65
19 2008.05.22 03:00 s/l 8 1.30 162.32 162.32 163.65 -398.09 10066.60
20 2008.06.02 20:00 売り 9 1.30 162.17 163.16 160.92
21 2008.06.03 00:00 スワップクローズ 9 1.30 162.24 163.16 160.92 -85.83 9980.77
22 2008.06.03 00:00 スワップオープン 10 1.30 162.2205 163.16 160.92
23 2008.06.03 07:00 修正 10 1.30 162.2205 162.10 160.92
24 2008.06.03 08:00 s/l 10 1.30 162.10 162.10 160.92 147.74 10128.51
25 2008.06.05 22:00 買い 11 1.30 165.26 164.27 166.51
26 2008.06.06 00:00 スワップクローズ 11 1.30 165.06 164.27 166.51 -245.28 9883.23
27 2008.06.06 00:00 スワップオープン 12 1.30 165.0482 164.27 166.51
28 2008.06.06 03:00 修正 12 1.30 165.0482 165.17 166.51
29 2008.06.09 00:00 スワップクローズ 12 1.30 165.03 165.17 166.51 -22.32 9860.91
30 2008.06.09 00:00 スワップオープン 13 1.30 165.0182 165.17 166.51
31 2008.06.09 01:00 s/l 13 1.30 165.17 165.17 166.51 186.17 10047.08
32 2008.06.24 13:00 買い 14 1.30 168.00 167.01 169.25
33 2008.06.24 19:00 修正 14 1.30 168.00 168.12 169.25
34 2008.06.24 20:00 s/l 14 1.30 168.12 168.12 169.25 147.17 10194.25
35 2008.06.27 21:00 売り 15 1.30 167.59 168.58 166.34
36 2008.06.30 00:00 スワップクローズ 15 1.30 167.55 168.58 166.34 49.04 10243.29
37 2008.06.30 00:00 スワップオープン 16 1.30 167.5305 168.58 166.34
38 2008.06.30 08:00 修正 16 1.30 167.5305 167.41 166.34
39 2008.06.30 10:00 t/p 16 1.30 166.34 167.41 166.34 1459.63 11702.92

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8239

