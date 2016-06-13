無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このEAがhttp://www.kroufr.ru/content/view/2989/124/に掲載されたストラテジーをテストする為に開発されました。ストラテジー通りエントリーし、利確ラインでエグジットします。また、開発の過程で、フォーラムで説明されたBookkeeperによるオートロットをEAに追加しました。
2008年初めから2008年5月1日まで最適化されたパラメータでのフォワードテスト結果は以下の通りです。
バックテスト結果
Momo_Trades_V3
Ukrsotsbank-MT4 (Build 216)
|通貨ペア
|EURJPY (ユーロ円逆ピラミッド)
|時間軸
|1時間足 (H1) 2008年5月1日 00:00～2008年7月1日 23:59 (2008年5月1日～2008年7月2日)
|モデル
|始値
|パラメータ:
|Lots=0.1; Risk=1; Sl=95; Tp=125; bu=12; magic=78977; PriseShift=4; AutoLot=true; CloseEndDay=false; BU=true; MaPeriod=24; MaShift=1; Fast=44; Slow=57; Signal=5; MacdShift=3;
|ヒストリー内のバー数
|2048
|生成されたティックの数
|3094
|モデル化の質
|n/a
|チャートの不一致エラー
|0
|初期証拠金
|10000.00
|純利益
|1702.92
|総利益
|4289.34
|総損益
|-2586.42
|プロフィットファクタ
|1.66
|期待利得
|106.43
|絶対ドローダウン
|929.85
|最大ドローダウン
|2261.95 (19.82%)
|相対ドローダウン
|19.82% (2261.95)
|総取引数
|16
|ショートポジション
|5 (80.00%)
|ロングポジション
|11 (45.45%)
|勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|9 (56.25%)
|負トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|7 (43.75%)
|最大
|勝トレード
|1532.59
|勝トレード
|-1307.55
|平均
|勝トレード
|476.59
|勝トレード
|-369.49
|最大
|連続勝ち（利益）
|4 (1842.01)
|連続負け (損失)
|2 (-1540.57)
|最大
|連続利益 (勝ちの数)
|1842.01 (4)
|連続損失 (負けの数)
|-1540.57 (2)
|平均
|連続勝ち
|2
|連続負け
|2
|№
|時間
|型
|注文
|ボリューム
|価格
|S / L
|T / P
|利益
|残高
|1
|2008.05.05 10:00
|買い
|1
|1.30
|162.89
|161.90
|164.14
|2
|2008.05.06 00:00
|スワップクローズ
|1
|1.30
|162.65
|161.90
|164.14
|-294.33
|9705.67
|3
|2008.05.06 00:00
|スワップオープン
|2
|1.30
|162.6382
|161.90
|164.14
|4
|2008.05.07 00:00
|スワップクローズ
|2
|1.30
|162.66
|161.90
|164.14
|26.74
|9732.41
|5
|2008.05.07 00:00
|スワップオープン
|3
|1.30
|162.6482
|161.90
|164.14
|6
|2008.05.07 11:00
|修正
|3
|1.30
|162.6482
|162.77
|164.14
|7
|2008.05.07 12:00
|s/l
|3
|1.30
|162.77
|162.77
|164.14
|149.37
|9881.78
|8
|2008.05.08 03:00
|売り
|4
|1.30
|160.79
|161.78
|159.54
|9
|2008.05.08 04:00
|修正
|4
|1.30
|160.79
|160.67
|159.54
|10
|2008.05.08 09:00
|t/p
|4
|1.30
|159.54
|160.67
|159.54
|1532.59
|11414.37
|11
|2008.05.13 09:00
|買い
|5
|1.40
|161.25
|160.26
|162.50
|12
|2008.05.13 11:00
|s/l
|5
|1.40
|160.26
|160.26
|162.50
|-1307.55
|10106.82
|13
|2008.05.20 21:00
|買い
|6
|1.30
|162.40
|161.41
|163.65
|14
|2008.05.21 00:00
|スワップクローズ
|6
|1.30
|162.21
|161.41
|163.65
|-233.02
|9873.80
|15
|2008.05.21 00:00
|スワップオープン
|7
|1.30
|162.1982
|161.41
|163.65
|16
|2008.05.21 11:00
|修正
|7
|1.30
|162.1982
|162.32
|163.65
|17
|2008.05.22 00:00
|スワップクローズ
|7
|1.30
|162.68
|162.32
|163.65
|590.89
|10464.69
|18
|2008.05.22 00:00
|スワップオープン
|8
|1.30
|162.6446
|162.32
|163.65
|19
|2008.05.22 03:00
|s/l
|8
|1.30
|162.32
|162.32
|163.65
|-398.09
|10066.60
|20
|2008.06.02 20:00
|売り
|9
|1.30
|162.17
|163.16
|160.92
|21
|2008.06.03 00:00
|スワップクローズ
|9
|1.30
|162.24
|163.16
|160.92
|-85.83
|9980.77
|22
|2008.06.03 00:00
|スワップオープン
|10
|1.30
|162.2205
|163.16
|160.92
|23
|2008.06.03 07:00
|修正
|10
|1.30
|162.2205
|162.10
|160.92
|24
|2008.06.03 08:00
|s/l
|10
|1.30
|162.10
|162.10
|160.92
|147.74
|10128.51
|25
|2008.06.05 22:00
|買い
|11
|1.30
|165.26
|164.27
|166.51
|26
|2008.06.06 00:00
|スワップクローズ
|11
|1.30
|165.06
|164.27
|166.51
|-245.28
|9883.23
|27
|2008.06.06 00:00
|スワップオープン
|12
|1.30
|165.0482
|164.27
|166.51
|28
|2008.06.06 03:00
|修正
|12
|1.30
|165.0482
|165.17
|166.51
|29
|2008.06.09 00:00
|スワップクローズ
|12
|1.30
|165.03
|165.17
|166.51
|-22.32
|9860.91
|30
|2008.06.09 00:00
|スワップオープン
|13
|1.30
|165.0182
|165.17
|166.51
|31
|2008.06.09 01:00
|s/l
|13
|1.30
|165.17
|165.17
|166.51
|186.17
|10047.08
|32
|2008.06.24 13:00
|買い
|14
|1.30
|168.00
|167.01
|169.25
|33
|2008.06.24 19:00
|修正
|14
|1.30
|168.00
|168.12
|169.25
|34
|2008.06.24 20:00
|s/l
|14
|1.30
|168.12
|168.12
|169.25
|147.17
|10194.25
|35
|2008.06.27 21:00
|売り
|15
|1.30
|167.59
|168.58
|166.34
|36
|2008.06.30 00:00
|スワップクローズ
|15
|1.30
|167.55
|168.58
|166.34
|49.04
|10243.29
|37
|2008.06.30 00:00
|スワップオープン
|16
|1.30
|167.5305
|168.58
|166.34
|38
|2008.06.30 08:00
|修正
|16
|1.30
|167.5305
|167.41
|166.34
|39
|2008.06.30 10:00
|t/p
|16
|1.30
|166.34
|167.41
|166.34
|1459.63
|11702.92
