Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Waddah Attar Pivot - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1114
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Dibuja el Pivot diario, semanal y mensual con el texto en el historial.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8238
at PR+SQ-e
El script dibuja en el gráfico la curva de la regresión polinomial con el canal de la desviación media cuadrática.3D Oscilator
El oscilador que envía señales cuando se cambia la tendencia.
Momo_trades
El EA ha sido diseñado para probar la estrategia publicada en KroufrEntropyMath
Calcula la entropía del precio según la posición relativa de los puntos de referencia.