Indicadores

Ma-wpr - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1333
Ranking:
(5)
Publicado:
ma-wpr.mq4 (2.08 KB) ver
Indicador MA-wpr.

Parámetros:

extern int WPR=39;
extern int Moving=10;


Ma-wpr

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8241

