Experts

Momo_trades - expert para MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov
Visualizações:
852
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A pedido, o EA foi desenvolvido para testar a estratégia descrita em http://www.kroufr.ru/content/view/2989/124/, eu coloquei aqui, visto que ele ainda não sofreu reclamação, a entrada está organizada de acordo com a estratégia e as saídas - por TakeProfit - StopLoss. Durante o desenvolvimento, eu adicionei o autolot por Bookkeeper descrito no fórum.

Estes são os resultados do forward test, a otimização foi efetuada durante o período desde o início do ano até 01.05.2008.

Relatório do Strategy Tester
Momo_Trades_V3
Ukrsotsbank-MT4 (Build 216)

Símbolo EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Período 1 Hora (H1) 2008.05.01 00:00 - 2008.07.01 23:59 (2008.05.01 - 2008.07.02)
Modelo Ao preço de abertura (apenas para EAs com controle explícito de abertura da barra)
Parâmetros Lots=0.1; Risk=1; Sl=95; Tp=125; bu=12; magic=78977; PriseShift=4; AutoLot=true; CloseEndDay=false; BU=true; MaPeriod=24; MaShift=1; Fast=44; Slow=57; Signal=5; MacdShift=3;

Barras em teste
 2048 Ticks modelados 3094 Qualidade da modelagem
 n/a
Erros de gráficos incompatíveis 0




Depósito inicial 10000.00



Lucro Líquido Total 1702.92 Lucro bruto
 4289.34 perda bruta -2586.42
Fator de lucro
 1.66 Retorno esperado
 106.43

Rebaixamento absoluto 929.85 Rebaixamento máximo 2261.95 (19.82%) Rebaixamento relativo 19.82% (2261.95)

Total de negociações
 16 Posições vendidas (ganho %) 5 (80.00%) Posições compradas (ganho %) 11 (45.45%)

 Negociações com lucro (% do total) 9 (56.25%) Negociações com perda (% do total) 7 (43.75%)
Maior Negociação com lucro 1532.59 Negociação com perda -1307.55
Média Negociação com lucro 476.59 Negociação com perda -369.49
Máxima Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 4 (1842.01) Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro) 2 (-1540.57)
Máxima Lucro consecutivo (contagem de vitórias) 1842.01 (4) Perdas consecutivas (contagem de perdas) -1540.57 (2)
Média Ganhos consecutivos 2 Perdas consecutivas 2

Hora Tipo Ordem Volume Preço S / L T / P Lucro Saldo
1 2008.05.05 10:00 buy 1 1.30 162.89 161.90 164.14
2 2008.05.06 00:00 swap close 1 1.30 162.65 161.90 164.14 -294.33 9705.67
3 2008.05.06 00:00 swap open 2 1.30 162.6382 161.90 164.14
4 2008.05.07 00:00 swap close 2 1.30 162.66 161.90 164.14 26.74 9732.41
5 2008.05.07 00:00 swap open 3 1.30 162.6482 161.90 164.14
6 2008.05.07 11:00 modify 3 1.30 162.6482 162.77 164.14
7 2008.05.07 12:00 s/l 3 1.30 162.77 162.77 164.14 149.37 9881.78
8 2008.05.08 03:00 sell 4 1.30 160.79 161.78 159.54
9 2008.05.08 04:00 modify 4 1.30 160.79 160.67 159.54
10 2008.05.08 09:00 t/p 4 1.30 159.54 160.67 159.54 1532.59 11414.37
11 2008.05.13 09:00 buy 5 1.40 161.25 160.26 162.50
12 2008.05.13 11:00 s/l 5 1.40 160.26 160.26 162.50 -1307.55 10106.82
13 2008.05.20 21:00 buy 6 1.30 162.40 161.41 163.65
14 2008.05.21 00:00 swap close 6 1.30 162.21 161.41 163.65 -233.02 9873.80
15 2008.05.21 00:00 swap open 7 1.30 162.1982 161.41 163.65
16 2008.05.21 11:00 modify 7 1.30 162.1982 162.32 163.65
17 2008.05.22 00:00 swap close 7 1.30 162.68 162.32 163.65 590.89 10464.69
18 2008.05.22 00:00 swap open 8 1.30 162.6446 162.32 163.65
19 2008.05.22 03:00 s/l 8 1.30 162.32 162.32 163.65 -398.09 10066.60
20 2008.06.02 20:00 sell 9 1.30 162.17 163.16 160.92
21 2008.06.03 00:00 swap close 9 1.30 162.24 163.16 160.92 -85.83 9980.77
22 2008.06.03 00:00 swap open 10 1.30 162.2205 163.16 160.92
23 2008.06.03 07:00 modify 10 1.30 162.2205 162.10 160.92
24 2008.06.03 08:00 s/l 10 1.30 162.10 162.10 160.92 147.74 10128.51
25 2008.06.05 22:00 buy 11 1.30 165.26 164.27 166.51
26 2008.06.06 00:00 swap close 11 1.30 165.06 164.27 166.51 -245.28 9883.23
27 2008.06.06 00:00 swap open 12 1.30 165.0482 164.27 166.51
28 2008.06.06 03:00 modify 12 1.30 165.0482 165.17 166.51
29 2008.06.09 00:00 swap close 12 1.30 165.03 165.17 166.51 -22.32 9860.91
30 2008.06.09 00:00 swap open 13 1.30 165.0182 165.17 166.51
31 2008.06.09 01:00 s/l 13 1.30 165.17 165.17 166.51 186.17 10047.08
32 2008.06.24 13:00 buy 14 1.30 168.00 167.01 169.25
33 2008.06.24 19:00 modify 14 1.30 168.00 168.12 169.25
34 2008.06.24 20:00 s/l 14 1.30 168.12 168.12 169.25 147.17 10194.25
35 2008.06.27 21:00 sell 15 1.30 167.59 168.58 166.34
36 2008.06.30 00:00 swap close 15 1.30 167.55 168.58 166.34 49.04 10243.29
37 2008.06.30 00:00 swap open 16 1.30 167.5305 168.58 166.34
38 2008.06.30 08:00 modify 16 1.30 167.5305 167.41 166.34
39 2008.06.30 10:00 t/p 16 1.30 166.34 167.41 166.34 1459.63 11702.92

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8239

