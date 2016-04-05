Dieser EA wurde entwickelt um eine Strategie, beschrieben auf http://www.kroufr.ru/content/view/2989/124//, zu testen. Da diese hier vorher noch nicht behandelt wurde, stelle ich sie hier nun dar. Markteinstiege werden durch diese Strategie vorgenommen und Schließungen durch den Takeprofit. Während der Entwicklung hab ich auch noch "autolot" von Bookkeeper mit implementiert. "autolot" ist im Forum beschrieben.

Hier sind die Resultate des Forwardtests. Die Optimierung wurde vom 01.01.2008 bis zum 05.01.2008 durchgeführt.

Strategy Tester Report

Momo_Trades_V3

Ukrsotsbank-MT4 (Build 216)





Symbol EURJPY (Euro vs Japanese Yen) Periode 1 Stunde (H1) 2008.05.01 00:00 - 2008.07.01 23:59 (2008.05.01 - 2008.07.02) Modell Open Preis (nur für Expert Advisors, die den Eröffnungspreis überwachen) Parameter Lots=0.1; Risk=1; Sl=95; Tp=125; bu=12; magic=78977; PriseShift=4; AutoLot=true; CloseEndDay=false; BU=true; MaPeriod=24; MaShift=1; Fast=44; Slow=57; Signal=5; MacdShift=3;

Getestete Kerzen

2048 Modellierte Ticks 3094 Modellierungsqualität

Fehler in Chartanpassung 0









Ursprüngliche Einzahlung 10000.00







Nettoprofit gesamt 1702.92 Bruttoprofit

4289.34 Bruttoverlust -2586.42 Profitfaktor

1.66 Erwartetes Ergebnis

106.43



Absoluter Rückgang 929.85 Maximaler Rückgang 2261.95 (19.82%) Relativer Rückgang 19.82% (2261.95)

Anzahl an Trades

16 Sell-Positionen (davon gewonnen %) 5 (80.00%) Buy-Positionen (davon gewonnen %) 11 (45.45%)

Gewonne Trades (in % von Gesamt) 9 (56.25%) Verlorene Trades (in % von Gesamt) 7 (43.75%) Größter Gewinntrade 1532.59 Verlusttrade -1307.55 Durchschnitt Gewinntrade 476.59 Verlusttrade -369.49 Maximum Gewinntrades in Folge (Profit in Geld) 4 (1842.01) Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld) 2 (-1540.57) Maximal Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl) 1842.01 (4) Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl) -1540.57 (2) Durchschnitt Gewinntrades in Folge 2 Verlusttrades in Folge 2



