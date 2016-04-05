CodeBaseKategorien
Dieser EA wurde entwickelt um eine Strategie, beschrieben auf http://www.kroufr.ru/content/view/2989/124//, zu testen. Da diese hier vorher noch nicht behandelt wurde, stelle ich sie hier nun dar. Markteinstiege werden durch diese Strategie vorgenommen und Schließungen durch den Takeprofit. Während der Entwicklung hab ich auch noch "autolot" von Bookkeeper mit implementiert. "autolot" ist im Forum beschrieben.

Hier sind die Resultate des Forwardtests. Die Optimierung wurde vom 01.01.2008 bis zum 05.01.2008 durchgeführt.

Strategy Tester Report
Momo_Trades_V3
Ukrsotsbank-MT4 (Build 216)

Symbol EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Periode 1 Stunde (H1) 2008.05.01 00:00 - 2008.07.01 23:59 (2008.05.01 - 2008.07.02)
Modell Open Preis (nur für Expert Advisors, die den Eröffnungspreis überwachen)
Parameter Lots=0.1; Risk=1; Sl=95; Tp=125; bu=12; magic=78977; PriseShift=4; AutoLot=true; CloseEndDay=false; BU=true; MaPeriod=24; MaShift=1; Fast=44; Slow=57; Signal=5; MacdShift=3;

Getestete Kerzen
 2048 Modellierte Ticks 3094 Modellierungsqualität
 n/a
Fehler in Chartanpassung 0




Ursprüngliche Einzahlung 10000.00



Nettoprofit gesamt 1702.92 Bruttoprofit
 4289.34 Bruttoverlust -2586.42
Profitfaktor
 1.66 Erwartetes Ergebnis
 106.43

Absoluter Rückgang 929.85 Maximaler Rückgang 2261.95 (19.82%) Relativer Rückgang 19.82% (2261.95)

Anzahl an Trades
 16 Sell-Positionen (davon gewonnen %) 5 (80.00%) Buy-Positionen (davon gewonnen %) 11 (45.45%)

 Gewonne Trades (in % von Gesamt) 9 (56.25%) Verlorene Trades (in % von Gesamt) 7 (43.75%)
Größter Gewinntrade 1532.59 Verlusttrade -1307.55
Durchschnitt Gewinntrade 476.59 Verlusttrade -369.49
Maximum Gewinntrades in Folge (Profit in Geld) 4 (1842.01) Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld) 2 (-1540.57)
Maximal Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl) 1842.01 (4) Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl) -1540.57 (2)
Durchschnitt Gewinntrades in Folge 2 Verlusttrades in Folge 2

Nr. Zeit Typ Ordernummer Volumen Preis S / L T / P Gewinn Kontostand
1 2008.05.05 10:00 buy 1 1.30 162.89 161.90 164.14
2 2008.05.06 00:00 swap close 1 1.30 162.65 161.90 164.14 -294.33 9705.67
3 2008.05.06 00:00 swap open 2 1.30 162.6382 161.90 164.14
4 2008.05.07 00:00 swap close 2 1.30 162.66 161.90 164.14 26.74 9732.41
5 2008.05.07 00:00 swap open 3 1.30 162.6482 161.90 164.14
6 2008.05.07 11:00 modify 3 1.30 162.6482 162.77 164.14
7 2008.05.07 12:00 s/l 3 1.30 162.77 162.77 164.14 149.37 9881.78
8 2008.05.08 03:00 sell 4 1.30 160.79 161.78 159.54
9 2008.05.08 04:00 modify 4 1.30 160.79 160.67 159.54
10 2008.05.08 09:00 t/p 4 1.30 159.54 160.67 159.54 1532.59 11414.37
11 2008.05.13 09:00 buy 5 1.40 161.25 160.26 162.50
12 2008.05.13 11:00 s/l 5 1.40 160.26 160.26 162.50 -1307.55 10106.82
13 2008.05.20 21:00 buy 6 1.30 162.40 161.41 163.65
14 2008.05.21 00:00 swap close 6 1.30 162.21 161.41 163.65 -233.02 9873.80
15 2008.05.21 00:00 swap open 7 1.30 162.1982 161.41 163.65
16 2008.05.21 11:00 modify 7 1.30 162.1982 162.32 163.65
17 2008.05.22 00:00 swap close 7 1.30 162.68 162.32 163.65 590.89 10464.69
18 2008.05.22 00:00 swap open 8 1.30 162.6446 162.32 163.65
19 2008.05.22 03:00 s/l 8 1.30 162.32 162.32 163.65 -398.09 10066.60
20 2008.06.02 20:00 sell 9 1.30 162.17 163.16 160.92
21 2008.06.03 00:00 swap close 9 1.30 162.24 163.16 160.92 -85.83 9980.77
22 2008.06.03 00:00 swap open 10 1.30 162.2205 163.16 160.92
23 2008.06.03 07:00 modify 10 1.30 162.2205 162.10 160.92
24 2008.06.03 08:00 s/l 10 1.30 162.10 162.10 160.92 147.74 10128.51
25 2008.06.05 22:00 buy 11 1.30 165.26 164.27 166.51
26 2008.06.06 00:00 swap close 11 1.30 165.06 164.27 166.51 -245.28 9883.23
27 2008.06.06 00:00 swap open 12 1.30 165.0482 164.27 166.51
28 2008.06.06 03:00 modify 12 1.30 165.0482 165.17 166.51
29 2008.06.09 00:00 swap close 12 1.30 165.03 165.17 166.51 -22.32 9860.91
30 2008.06.09 00:00 swap open 13 1.30 165.0182 165.17 166.51
31 2008.06.09 01:00 s/l 13 1.30 165.17 165.17 166.51 186.17 10047.08
32 2008.06.24 13:00 buy 14 1.30 168.00 167.01 169.25
33 2008.06.24 19:00 modify 14 1.30 168.00 168.12 169.25
34 2008.06.24 20:00 s/l 14 1.30 168.12 168.12 169.25 147.17 10194.25
35 2008.06.27 21:00 sell 15 1.30 167.59 168.58 166.34
36 2008.06.30 00:00 swap close 15 1.30 167.55 168.58 166.34 49.04 10243.29
37 2008.06.30 00:00 swap open 16 1.30 167.5305 168.58 166.34
38 2008.06.30 08:00 modify 16 1.30 167.5305 167.41 166.34
39 2008.06.30 10:00 t/p 16 1.30 166.34 167.41 166.34 1459.63 11702.92

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8239

