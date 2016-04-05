und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Momo_trades - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 865
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser EA wurde entwickelt um eine Strategie, beschrieben auf http://www.kroufr.ru/content/view/2989/124//, zu testen. Da diese hier vorher noch nicht behandelt wurde, stelle ich sie hier nun dar. Markteinstiege werden durch diese Strategie vorgenommen und Schließungen durch den Takeprofit. Während der Entwicklung hab ich auch noch "autolot" von Bookkeeper mit implementiert. "autolot" ist im Forum beschrieben.
Hier sind die Resultate des Forwardtests. Die Optimierung wurde vom 01.01.2008 bis zum 05.01.2008 durchgeführt.
|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Periode
|1 Stunde (H1) 2008.05.01 00:00 - 2008.07.01 23:59 (2008.05.01 - 2008.07.02)
|Modell
|Open Preis (nur für Expert Advisors, die den Eröffnungspreis überwachen)
|Parameter
|Lots=0.1; Risk=1; Sl=95; Tp=125; bu=12; magic=78977; PriseShift=4; AutoLot=true; CloseEndDay=false; BU=true; MaPeriod=24; MaShift=1; Fast=44; Slow=57; Signal=5; MacdShift=3;
|Getestete Kerzen
|2048
|Modellierte Ticks
|3094
|Modellierungsqualität
|n/a
|Fehler in Chartanpassung
|0
|Ursprüngliche Einzahlung
|10000.00
|Nettoprofit gesamt
|1702.92
|Bruttoprofit
|4289.34
|Bruttoverlust
|-2586.42
|Profitfaktor
|1.66
|Erwartetes Ergebnis
|106.43
|Absoluter Rückgang
|929.85
|Maximaler Rückgang
|2261.95 (19.82%)
|Relativer Rückgang
|19.82% (2261.95)
|Anzahl an Trades
|16
|Sell-Positionen (davon gewonnen %)
|5 (80.00%)
|Buy-Positionen (davon gewonnen %)
|11 (45.45%)
|Gewonne Trades (in % von Gesamt)
|9 (56.25%)
|Verlorene Trades (in % von Gesamt)
|7 (43.75%)
|Größter
|Gewinntrade
|1532.59
|Verlusttrade
|-1307.55
|Durchschnitt
|Gewinntrade
|476.59
|Verlusttrade
|-369.49
|Maximum
|Gewinntrades in Folge (Profit in Geld)
|4 (1842.01)
|Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld)
|2 (-1540.57)
|Maximal
|Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl)
|1842.01 (4)
|Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl)
|-1540.57 (2)
|Durchschnitt
|Gewinntrades in Folge
|2
|Verlusttrades in Folge
|2
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Ordernummer
|Volumen
|Preis
|S / L
|T / P
|Gewinn
|Kontostand
|1
|2008.05.05 10:00
|buy
|1
|1.30
|162.89
|161.90
|164.14
|2
|2008.05.06 00:00
|swap close
|1
|1.30
|162.65
|161.90
|164.14
|-294.33
|9705.67
|3
|2008.05.06 00:00
|swap open
|2
|1.30
|162.6382
|161.90
|164.14
|4
|2008.05.07 00:00
|swap close
|2
|1.30
|162.66
|161.90
|164.14
|26.74
|9732.41
|5
|2008.05.07 00:00
|swap open
|3
|1.30
|162.6482
|161.90
|164.14
|6
|2008.05.07 11:00
|modify
|3
|1.30
|162.6482
|162.77
|164.14
|7
|2008.05.07 12:00
|s/l
|3
|1.30
|162.77
|162.77
|164.14
|149.37
|9881.78
|8
|2008.05.08 03:00
|sell
|4
|1.30
|160.79
|161.78
|159.54
|9
|2008.05.08 04:00
|modify
|4
|1.30
|160.79
|160.67
|159.54
|10
|2008.05.08 09:00
|t/p
|4
|1.30
|159.54
|160.67
|159.54
|1532.59
|11414.37
|11
|2008.05.13 09:00
|buy
|5
|1.40
|161.25
|160.26
|162.50
|12
|2008.05.13 11:00
|s/l
|5
|1.40
|160.26
|160.26
|162.50
|-1307.55
|10106.82
|13
|2008.05.20 21:00
|buy
|6
|1.30
|162.40
|161.41
|163.65
|14
|2008.05.21 00:00
|swap close
|6
|1.30
|162.21
|161.41
|163.65
|-233.02
|9873.80
|15
|2008.05.21 00:00
|swap open
|7
|1.30
|162.1982
|161.41
|163.65
|16
|2008.05.21 11:00
|modify
|7
|1.30
|162.1982
|162.32
|163.65
|17
|2008.05.22 00:00
|swap close
|7
|1.30
|162.68
|162.32
|163.65
|590.89
|10464.69
|18
|2008.05.22 00:00
|swap open
|8
|1.30
|162.6446
|162.32
|163.65
|19
|2008.05.22 03:00
|s/l
|8
|1.30
|162.32
|162.32
|163.65
|-398.09
|10066.60
|20
|2008.06.02 20:00
|sell
|9
|1.30
|162.17
|163.16
|160.92
|21
|2008.06.03 00:00
|swap close
|9
|1.30
|162.24
|163.16
|160.92
|-85.83
|9980.77
|22
|2008.06.03 00:00
|swap open
|10
|1.30
|162.2205
|163.16
|160.92
|23
|2008.06.03 07:00
|modify
|10
|1.30
|162.2205
|162.10
|160.92
|24
|2008.06.03 08:00
|s/l
|10
|1.30
|162.10
|162.10
|160.92
|147.74
|10128.51
|25
|2008.06.05 22:00
|buy
|11
|1.30
|165.26
|164.27
|166.51
|26
|2008.06.06 00:00
|swap close
|11
|1.30
|165.06
|164.27
|166.51
|-245.28
|9883.23
|27
|2008.06.06 00:00
|swap open
|12
|1.30
|165.0482
|164.27
|166.51
|28
|2008.06.06 03:00
|modify
|12
|1.30
|165.0482
|165.17
|166.51
|29
|2008.06.09 00:00
|swap close
|12
|1.30
|165.03
|165.17
|166.51
|-22.32
|9860.91
|30
|2008.06.09 00:00
|swap open
|13
|1.30
|165.0182
|165.17
|166.51
|31
|2008.06.09 01:00
|s/l
|13
|1.30
|165.17
|165.17
|166.51
|186.17
|10047.08
|32
|2008.06.24 13:00
|buy
|14
|1.30
|168.00
|167.01
|169.25
|33
|2008.06.24 19:00
|modify
|14
|1.30
|168.00
|168.12
|169.25
|34
|2008.06.24 20:00
|s/l
|14
|1.30
|168.12
|168.12
|169.25
|147.17
|10194.25
|35
|2008.06.27 21:00
|sell
|15
|1.30
|167.59
|168.58
|166.34
|36
|2008.06.30 00:00
|swap close
|15
|1.30
|167.55
|168.58
|166.34
|49.04
|10243.29
|37
|2008.06.30 00:00
|swap open
|16
|1.30
|167.5305
|168.58
|166.34
|38
|2008.06.30 08:00
|modify
|16
|1.30
|167.5305
|167.41
|166.34
|39
|2008.06.30 10:00
|t/p
|16
|1.30
|166.34
|167.41
|166.34
|1459.63
|11702.92
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8239
PriceAction indicator based on indicating Price Action candles. It indicates each candle type by different colored histogram bars.Count Buy-Sell Position
This library has two functions: first to count OP_BUY positions and second to count OP_SELL positions.