Эксперт был написан для проверки стратегии описаной http://www.kroufr.ru/content/view/2989/124/ по заказу, так как он так и остался не востребованным, выкладываю его здесь, входы организованы по стратегии выходы по стопу - тейку, в процессе написания добавил автолот от Bookkeeperа описанный на форуме

Вот результаты фовард теста, оптимизация проводилась с начала года до 01,05,2008

Strategy Tester Report

Momo_Trades_V3

Ukrsotsbank-MT4 (Build 216)





Символ EURJPY (Euro vs Japanese Yen) Период 1 Час (H1) 2008.05.01 00:00 - 2008.07.01 23:59 (2008.05.01 - 2008.07.02) Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров) Параметры Lots=0.1; Risk=1; Sl=95; Tp=125; bu=12; magic=78977; PriseShift=4; AutoLot=true; CloseEndDay=false; BU=true; MaPeriod=24; MaShift=1; Fast=44; Slow=57; Signal=5; MacdShift=3; Баров в истории 2048 Смоделировано тиков 3094 Качество моделирования n/a Ошибки рассогласования графиков 0 Начальный депозит 10000.00 Чистая прибыль 1702.92 Общая прибыль 4289.34 Общий убыток -2586.42 Прибыльность 1.66 Матожидание выигрыша 106.43 Абсолютная просадка 929.85 Максимальная просадка 2261.95 (19.82%) Относительная просадка 19.82% (2261.95) Всего сделок 16 Короткие позиции (% выигравших) 5 (80.00%) Длинные позиции (% выигравших) 11 (45.45%) Прибыльные сделки (% от всех) 9 (56.25%) Убыточные сделки (% от всех) 7 (43.75%) Самая большая прибыльная сделка 1532.59 убыточная сделка -1307.55 Средняя прибыльная сделка 476.59 убыточная сделка -369.49 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (1842.01) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-1540.57) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1842.01 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -1540.57 (2) Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2



