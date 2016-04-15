implementación del patrón MACD Pico doble/Depresión doble.

Descripción breve de la estrategia:



1. Período de tiempo: H4;

2. Símbolo: EURUSD;

Volumen: 0,1 lote

3. Indicadores: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.



Buscar la señal de compra

1. El histograma MACD debe formar el mínimo debajo de -0,0045;

2. Después de formar el mínimo debajo de -0,0045, el histograma debe formar el mínimo aún más alto por debajo de -0,0045;

3. Stop Loss se coloca a 10 puntos por debajo del último mínimo local;

4. El primer objetivo para el 30% de la posición se cierra cuando el valor del precio esté por encima de la Media Móvil Exponencial de 21 períodos;

El segundo objetivo para la mitad de la posición se cierra cuando el valor del precio esté entre la Media Móvil Simple de 89 períodos y la Media Móvil Exponencial de 365 períodos;

6. El tercer objetivo para el resto del volumen de la posición se cierra cuando el precio alcance el nivel de resistencia.







Buscar la señal de venta

1. El histograma MACD tiene que formar el máximo por encima de 0.0045;

2. Después de formar el máximo superior a 0,0045, el histograma debe formar otro máximo más bajo por encima de 0,0045;

3. Stop Loss se coloca a 10 puntos por encima del último máximo local;

4. El primer objetivo para el 30% de la posición se cierra cuando el valor del precio esté por debajo de la Media Móvil Exponencial de 21 períodos;

El segundo objetivo para la mitad de la posición se cierra cuando el valor del precio esté entre la Media Móvil Simple de 89 períodos y la Media Móvil Exponencial de 365 períodos;

6. El tercer objetivo para el resto del volumen de la posición se cierra cuando el precio alcance el nivel de resistencia.



Prueba del Asesor Experto con parámetros estándar:

Después de la optimización de parámetros:



Durante el trabajo en el futuro, también han sido recibidos buenos resultados en los períodos de tiempo más pequeños.



El EA que se ofrece tiene los parámetros de los patrones programados por defecto. En nuestra revista, puede descargar la versión ampliada del EA que incluye la posibilidad de modificar y optimizar los parámetros, así como los niveles adaptables para calcular Take Profit y Stop Loss.



Tengan en cuenta que diferentes brókers tienen diferentes propiedades de cotizaciones, y los resultados de los parámetros que hemos dado pueden ser diferentes.

