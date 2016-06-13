MACDパターンの2倍の天井/2倍の底の実現です。

このEAは著者により提供されたストラテジーの効果性をテストするために開発されました。テスト結果とEAのパラメータの詳細は、

わが雑誌の最新号に掲載された記事をご覧ください。 http://www.fortrader.ru







EAの説明:



1. 時間軸: 4時間足;

2. 通貨ペア: ユーロドル;

ボリューム: 1ロット;

3. インディケータ: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89,MACD 5,13,1



買いシグナルの検索:

1. MACDが-0,0045以下になる;

2. -0,0045以下に最小値が発生する後にMACDが-0,0045を割ってもっと低い最小値を生成するタイミング。

3. 損切りを最後の最小値より10pips低く設定します。

4. 30パーセントのポジションの為の1つ目の目標は価格が21日指数移動平均を超えるタイミングで決済されます。

5. あとも50パーセントのポジションの為の2つ目の目標は価格が89日単純移動平均と365日指数移動平均を越えるタイミングで決済されます。

6. 残ったボリュームのポジションの為の3つ目の目標は価格がレジスタンスを達成するタイミングで決済されます。









売りシグナルの検索:

1. MACDが0,0045以上になる;

2. 0,0045以上に1つ目最大値が発生する後にMACDが0,0045以上にもっと低い2つ目最大値を生成するタイミング。

3. 損切りを最後の最大値より10pips高く設定します。

4. 30パーセントのポジションの為の1つ目の目標は価格が21日指数移動平均を割るタイミングで決済されます。

5. あとも50パーセントのポジションの為の2つ目の目標は価格が89日単純移動平均と365日指数移動平均を越えるタイミングで決済されます。

6. 残ったボリュームのポジションの為の3つ目の目標は価格がレジスタンスを達成するタイミングで決済されます。



標準パラメータのバックテスト

最適化されたパラメータのバックテスト:



短い時間軸でフォワードテストで良い結果が出ます。



このEAでは、パラメータがデフォルトで設定されています。EAの拡張版をわが雑誌の最新号からダウンロードできます。



!!!注意: 引用符やバックテスト結果などはブローカーによります!

