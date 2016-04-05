Implementation der MACD's" Double Peak/Double Trough".

Die ursprüngliche Handelsstrategie wird hier beschrieben.





Der Expert Advisor wurde für die Überprüfung der Wirksamkeit der Handelsstrategie geschrieben, die vom Autor erklärt wurde. Sie können erhaltende Ergebnisse und Beschreibungen des EA's in der 19. Ausgabe unseres Journals anzeigen lassen: Sie können sich das Magazin auf unserer Website downloaden.







Eine kurze Beschreibung der Strategie:



1. Zeitrahmen: H4;

2. Symbol: EURUSD;

Volumen: 0.1 Lot

3. Indikatoren: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.



Suche ein Kaufsignal

1. MACD Histogramm muss ein Minimum unter -0,0045 bilden;

2. Wenn sich ein Minimum von unter -0,0045 gebildet hat, muss das Histogramm ein höheres Minimum unter -0,0045 bilden;

3. Ein Stoporder wird 10 Punkte unter dem letzten lokalen Maximum platziert;

4. Das erste Ziel, für 30 % der Positionen, wird geschlossen wenn der Preis-Wert über dem 21-Perioden exponentiellem Durchschnitt ist;

5. Das zweite Ziel, für die Hälfte der Positionen, wird geschlossen wenn der Preis den Wert zwischen dem 89-Perioden einfachem gleitenden Durchschnitt und dem 365-Perioden exponentiellen Durchschnitt erreicht;

6. Das dritte Ziel, für die restlichen Positionen, wird geschlossen wenn der Preis den Widerstand erreicht.









Suche nach Verkaufssignal

1. MACD Histogramm muss ein Maximum über 0,0045 bilden;

2. Wenn sich ein Maximum von über 0,0045 gebildet hat, muss das Histogramm ein niedrigeres Maximum über 0.0045 bilden;

3. Eine Stoporder wird 10 Punkte über dem letzten lokalen Maximums platziert;

4. Das erste Ziel, für 30 % der Positionen, wird geschlossen wenn der Preis-Wert unter dem 21-Perioden exponentiellem Durchschnitt ist;

5. Das zweite Ziel, für die Hälfte der Positionen, wird geschlossen wenn der Preis den Wert zwischen dem 89-Perioden einfachem gleitenden Durchschnitt und dem 365-Perioden exponentiellen Durchschnitt erreicht.

6. Das dritte Ziel, für die restlichen Positionen, wird geschlossen wenn der Preis den Widerstand erreicht.



Der EA getestet mit Standard-Parameter:

Nach der Optimierung der Parameter:



Gute Ergebnisse werden beim testen mit kleineren Zeitrahmen erzielt.



Die vorgestellte EA ist mit den Standardparametern programmiert. Sie können die erweiterte Version des EA's mit veränderbaren und optimierbaren Parametern und auch mit der adaptiven Berechnung des Takeprofit und Stoploss, aus unserem Magazin herunterladen.



!!! Beachten Sie, dass verschiedene Broker auch verschiedene Quoting-Mechanismen haben, so dass Ihre Ergebnisse mit den unseren (basierend auf den vorgestellten Parametern) abweichen können.

