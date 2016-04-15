Pon "Me gusta" y sigue las noticias
L_Correlation - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1440
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Se realiza el cálculo del coeficiente de correlación entre los gráficos de cotizaciones de dos pares de divisas (entre el par de divisas cuyo gráfico tiene adjuntado el indicador y el par especificado en los parámetros del indicador).
En la ventana del indicador se muestra lo siguiente:
- El gráfico del coeficiente de correlación (se puede desactivar la visualización, como en las imágenes presentadas)
- El gráfico de la media móvil relacionada con la curva del coeficiente de correlación (se puede desactivar su visualización)
- El valor medio del coeficiente de correlación para el número especificado de últimas barras
- El histograma según los valores del coeficiente de correlación (función de distribución)
Parámetros del indicador
Mode = 0, 1, 2... - el parámetro que determina para qué parámetro del gráfico de precios hay que calcular la correlación (0 - para el precio del cierre de la barra, 1 - para la diferencia entre el precio de apertura y de cierre, 2 - para la relación entre el precio de cierre y el precio máximo de la barra,... más detalles en el código del indicador)
Pair = "USDCHF", "EURUSD"... - el par de divisas para el que necesitamos calcular el coeficiente de correlación
ShowCorrelation = true - si hace falta mostrar el búfer del coeficiente de correlación, = false, si no hace falta
ShowMA = true - si hace falta mostrar el búfer de la media móvil del coeficiente de correlación, = false, si no hace falta
CorrelationRadius = 15 - radio de correlación
MA_Period = 10 - período de la media móvil
ResultingBars = 0 - número de barras para calcular el valor medio total del coeficiente de correlación (este valor se muestra en la esquina inferior izquierda de la ventana). Si ResultingBars = 0, entonces la media se calcula para todos los valores obtenidos del coeficiente de correlación
FontName = "Verdana" - fuente que se usa para visualizar el valor medio del coeficiente de correlación
FontSize = 10 - tamaño de la fuente
FontColor = Black - color de la fuente
Adiciones
- Ha sido añadida la posibilidad del cálculo de autocorrelación (se controla con el parámetro AutoCorrelation, el parámetro AutoCorrelationShift es el valor del desplazamiento). En este modo, el parámetro Pair se ignora.
- Se destacan los puntos esenciales, es decir, los extremos del coeficiente de (auto-) correlación que superan un determinado nivel (EssentialLevel).
ShowEssentialPoints - Numero de putos esenciales a mostrar. Si =0, se muestran todos los puntos, si =-1, los puntos no se muestran.
- En el modo de autocorrelación, en el gráfico se muestran las áreas para las cuales han sido obtenidas los valores esenciales del coeficiente.
ShowEssentialRanges - Número de límites de los intervalos esenciales (líneas verticales) a mostrar. Si =0, se muestran todos los límites, si =-1, no se muestran.
ShowEssentialRectangles - Número de áreas (los rectángulos en el gráfico) existentes a mostrar. Si =0, se muestran todas las áreas, si =-1, no se muestran.
- Ha sido añadida la posibilidad de la selección automática de los parámetros CorrelationRadius y AutoCorrelationShift dependiendo del período de tiempo (para eso hay que ponerles los valores cero).
- Han sido añadidas nuevas versiones de la función base (es decir, posibles valores del parámetro Mode). Más detalles en el comentario en el código del indicador.
- En el resumen se muestran dos tipos del valor medio del coeficiente de correlación: el primer número es el máximo del histograma, y el segundo, es la media móvil con el período del historial completo (o sólo para las últimas barras ResultingBars барам).
- La visualización del resumen se activa/desactiva con el parámetro ShowSummary.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8224
