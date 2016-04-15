Se realiza el cálculo del coeficiente de correlación entre los gráficos de cotizaciones de dos pares de divisas (entre el par de divisas cuyo gráfico tiene adjuntado el indicador y el par especificado en los parámetros del indicador).

En la ventana del indicador se muestra lo siguiente:

El gráfico del coeficiente de correlación (se puede desactivar la visualización, como en las imágenes presentadas)

El gráfico de la media móvil relacionada con la curva del coeficiente de correlación (se puede desactivar su visualización)

El valor medio del coeficiente de correlación para el número especificado de últimas barras



El histograma según los valores del coeficiente de correlación (función de distribución)

Parámetros del indicador

Mode = 0, 1, 2... - el parámetro que determina para qué parámetro del gráfico de precios hay que calcular la correlación (0 - para el precio del cierre de la barra, 1 - para la diferencia entre el precio de apertura y de cierre, 2 - para la relación entre el precio de cierre y el precio máximo de la barra,... más detalles en el código del indicador)

Pair = "USDCHF", "EURUSD"... - el par de divisas para el que necesitamos calcular el coeficiente de correlación

ShowCorrelation = true - si hace falta mostrar el búfer del coeficiente de correlación, = false, si no hace falta

ShowMA = true - si hace falta mostrar el búfer de la media móvil del coeficiente de correlación, = false, si no hace falta

CorrelationRadius = 15 - radio de correlación

MA_Period = 10 - período de la media móvil

ResultingBars = 0 - número de barras para calcular el valor medio total del coeficiente de correlación (este valor se muestra en la esquina inferior izquierda de la ventana). Si ResultingBars = 0, entonces la media se calcula para todos los valores obtenidos del coeficiente de correlación



FontName = "Verdana" - fuente que se usa para visualizar el valor medio del coeficiente de correlación

FontSize = 10 - tamaño de la fuente

FontColor = Black - color de la fuente

Adiciones



Ha sido añadida la posibilidad del cálculo de autocorrelación (se controla con el parámetro AutoCorrelation, el parámetro AutoCorrelationShift es el valor del desplazamiento). En este modo, el parámetro Pair se ignora.

Se destacan los puntos esenciales, es decir, los extremos del coeficiente de (auto-) correlación que superan un determinado nivel (EssentialLevel).

ShowEssentialPoints - Numero de putos esenciales a mostrar. Si =0, se muestran todos los puntos, si =-1, los puntos no se muestran.

En el modo de autocorrelación, en el gráfico se muestran las áreas para las cuales han sido obtenidas los valores esenciales del coeficiente.

ShowEssentialRanges - Número de límites de los intervalos esenciales (líneas verticales) a mostrar. Si =0, se muestran todos los límites, si =-1, no se muestran.

ShowEssentialRectangles - Número de áreas (los rectángulos en el gráfico) existentes a mostrar. Si =0, se muestran todas las áreas, si =-1, no se muestran.

Ha sido añadida la posibilidad de la selección automática de los parámetros CorrelationRadius y AutoCorrelationShift dependiendo del período de tiempo (para eso hay que ponerles los valores cero).



Han sido añadidas nuevas versiones de la función base (es decir, posibles valores del parámetro Mode). Más detalles en el comentario en el código del indicador.

En el resumen se muestran dos tipos del valor medio del coeficiente de correlación: el primer número es el máximo del histograma, y el segundo, es la media móvil con el período del historial completo (o sólo para las últimas barras ResultingBars барам).

La visualización del resumen se activa/desactiva con el parámetro ShowSummary.





