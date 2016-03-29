加入我们粉丝页
MacdPatternTraderv04. 双峰。从 200 - 1900。 - MetaTrader 4EA
MACD 双峰/双谷形态的实现。
原始交易策略 在此。
编写的 EA 用来检查作者描述的交易策略效能。获取的结果和 EA 描述在我们的网站期刊 19 里提供。您可以从 我们的网站 下载。
策略短述:
1. 时间帧: H4;
2. 品种: EURUSD;
交易量: 0.1 手
3. 指标: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89。MACD 5,13,1.
搜索买入信号
1. MACD 直方条必须形成低于 -0.0045 的波谷;
2. 一旦低于 -0,0045 的波谷已经形成, 直方条必须形成另一个低于 -0.0045, 但稍高一些的波谷;
3. 停止单放置在低于最后波谷 10 个点的位置;
4. 第一目标是当价格高于 21 周期的指数均线时, 将 30% 仓位平仓;
5. 第二目标是当价格在 89 周期简单均线, 和 365 周期指数均线之间时, 平仓一半;
6. 第三目标是当价格触及价格阻力位时, 将剩余仓位全部平仓。
搜索卖出信号
1. MACD 直方条必须形成高于 0.0045 的波峰;
2. 一旦高于 0,0045 的波峰已经形成, 直方条必须形成另一个高于 0.0045, 但稍低一些的波峰;
3. 停止单放置在高于最后波峰 10 个点的位置;
4. 第一目标是当价格低于 21 周期的指数均线时, 将 30% 仓位平仓;
5. 第二目标是当价格在 89 周期简单均线, 和 365 周期指数均线之间时, 平仓一半;
6. 第三目标是当价格触及价格阻力位时, 将剩余仓位全部平仓。
采用标准参数的 EA 测试:
参数优化后:
在较小时间帧内获取的前测结果相当不错。
建议的 EA 编程时采用省缺的形态参数, 您可以从我们的网站期刊里下载具有可修改和可优化参数, 并具有自适应止盈/止损计算的扩展版本 EA。
!!!注, 不同的经纪商有不同的报价机制, 所以由我们提供的参数所得到的操作结果与其它平台可以不同。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8225
