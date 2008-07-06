CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

MacdPatternTraderv04. Двойная вершина. Из $200 - $1900. - эксперт для MetaTrader 4

Юрий | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
10219
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реализация паттерна MACD Двойная вершина - Двойное дно.


Оригинал торговой стратегии доступен по данной ссылке:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php

Советник был написал дабы проверить эффективность описанной автором торговой стратегии, полученный результат и описание параметров советника
доступно в 19 номере журнала. Скачать журнал можно на нашем сайте http://www.fortrader.ru


Краткое описание стратегии:

1. Временной период: H4;
2. Инструмент: EURUSD;
Объем: 0.1 лот
3. Индикаторы: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.

 
Поиск сигнала на покупку
1. Гистограмма MACD должна сформировать минимум ниже -0,0045;
2. После образования минимума ниже -0,0045, гистограмма должна сформировать более высокий минимум ниже -0,0045;
3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;
4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней;
5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.




Поиск сигнала на продажу
1. Гистограмма MACD должна сформировать максимум выше 0,0045;
2. После образования максимума выше 0,0045, гистограмма должна сформировать более низкий максимум выше 0,0045;
3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;
4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней;
5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.

Тестирование советника с стандартными параметрами:

Посте оптимизации параметров:

При работе на будущем получены хорошие результаты и при работе на меньших таймфреймах.

В предложенном советнике запрограммированы параметры паттерна по умолчанию, расширенную версию советника с возможностью изменения и оптимизации параметров, а так же с адаптивными уровнями вычисления тейкпрофита и стоплосса вы сможете скачать в нашем номере журнала.

!!! Отметим, что у разных брокеров разные свойства котировок и результаты работы данных нами параметров могут отличаться.


InnOutBar_mtf InnOutBar_mtf

Еще один индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу.

gazonkos gazonkos

Советник «gazonkos» приносит небольшую прибыль, но часто.

Реализация паттерна MACD "Продолжение тренда" Реализация паттерна MACD "Продолжение тренда"

Советник торгует по паттерну продолжения тренда индикатора MACD.

InnBar_mtf InnBar_mtf

Индикатор InnBar_mtf.