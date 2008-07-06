Реализация паттерна MACD Двойная вершина - Двойное дно.

Оригинал торговой стратегии доступен по данной ссылке:

Советник был написал дабы проверить эффективность описанной автором торговой стратегии, полученный результат и описание параметров советника

Краткое описание стратегии:



1. Временной период: H4;

2. Инструмент: EURUSD;

Объем: 0.1 лот

3. Индикаторы: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.



Поиск сигнала на покупку

1. Гистограмма MACD должна сформировать минимум ниже -0,0045;

2. После образования минимума ниже -0,0045, гистограмма должна сформировать более высокий минимум ниже -0,0045;

3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;

4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней;

5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.

6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.









Поиск сигнала на продажу

1. Гистограмма MACD должна сформировать максимум выше 0,0045;

2. После образования максимума выше 0,0045, гистограмма должна сформировать более низкий максимум выше 0,0045;

3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;

4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней;

5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.

6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.



Тестирование советника с стандартными параметрами:

Посте оптимизации параметров:



При работе на будущем получены хорошие результаты и при работе на меньших таймфреймах.



В предложенном советнике запрограммированы параметры паттерна по умолчанию, расширенную версию советника с возможностью изменения и оптимизации параметров, а так же с адаптивными уровнями вычисления тейкпрофита и стоплосса вы сможете скачать в нашем номере журнала.



!!! Отметим, что у разных брокеров разные свойства котировок и результаты работы данных нами параметров могут отличаться.

