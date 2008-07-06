Ставь лайки и следи за новостями
MacdPatternTraderv04. Двойная вершина. Из $200 - $1900. - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10219
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реализация паттерна MACD Двойная вершина - Двойное дно.
Оригинал торговой стратегии доступен по данной ссылке:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php
Советник был написал дабы проверить эффективность описанной автором торговой стратегии, полученный результат и описание параметров советника
доступно в 19 номере журнала. Скачать журнал можно на нашем сайте http://www.fortrader.ru
Краткое описание стратегии:
1. Временной период: H4;
2. Инструмент: EURUSD;
Объем: 0.1 лот
3. Индикаторы: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.
Поиск сигнала на покупку
1. Гистограмма MACD должна сформировать минимум ниже -0,0045;
2. После образования минимума ниже -0,0045, гистограмма должна сформировать более высокий минимум ниже -0,0045;
3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;
4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней;
5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Поиск сигнала на продажу
1. Гистограмма MACD должна сформировать максимум выше 0,0045;
2. После образования максимума выше 0,0045, гистограмма должна сформировать более низкий максимум выше 0,0045;
3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;
4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней;
5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Тестирование советника с стандартными параметрами:
Посте оптимизации параметров:
При работе на будущем получены хорошие результаты и при работе на меньших таймфреймах.
В предложенном советнике запрограммированы параметры паттерна по умолчанию, расширенную версию советника с возможностью изменения и оптимизации параметров, а так же с адаптивными уровнями вычисления тейкпрофита и стоплосса вы сможете скачать в нашем номере журнала.
!!! Отметим, что у разных брокеров разные свойства котировок и результаты работы данных нами параметров могут отличаться.
