A implementação do padrão MACD de Pico Duplo/Fundo Duplo.

A estratégia de negociação original está disponível aqui.





O Expert Advisor foi escrito para verificar a eficácia da estratégia de negociação descrita pelo autor. Os resultados obtidos e a descrição do EA estão disponíveis na edição 19 da revista. Você pode baixar a revista de nosso site.







Uma breve descrição da estratégia:



1. Tempo gráfico: H4;

2. Símbolo: EURUSD;

Volume: 0.1 lote

3. Indicadores: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.



Busca de um sinal de compra:

1. O histograma MACD deve formar uma mínima abaixo de -0.0045;

2. Uma vez que foi formada a mínima abaixo de -0.0045, o histograma deve formar uma outra mínima abaixo de -0.0045;

3. A ordem de stop é colocada abaixo da última mínima local em 10 pontos;

4. O primeiro alvo fechará 30% da posições, se o preço estiver acima da média exponencial de 21 períodos.

5. O segundo alvo fechará metade de todas as posições assim que o preço atingir um valor entre a SMA de 89 períodos e a EMA de 365 períodos.

6. O terceiro alvo fechará o restante das posições assim que o preço atingir o nível de resistência dos preços.









Busca por um sinal de venda:

1. O histograma MACD deve formar uma máxima acima de 0.0045;

2. Uma vez que a mínima acima de 0.0045 tiver sido formada, o histograma deve formar uma outra máxima acima de 0.0045;

3. A ordem de stop é colocada acima da última máxima local em 10 pontos;

4. O primeiro alvo fechará 30% da posições, se o preço estiver abaixo da média exponencial de 21 períodos.

5. O segundo alvo fechará metade de todas as posições assim que o preço atingir um valor entre a SMA de 89 períodos e a EMA de 365 períodos.

6. O terceiro alvo fechará o restante das posições assim que o preço atingir o nível de resistência dos preços.



Testando o EA com os parâmetros padrão:

Após a optimização dos parâmetros:



Foram obtidos bons resultados em forward test e em intervalos de tempo menores.



O EA sugerido foi programado com os parâmetros do padrão usual, você pode baixar a versão expandida do EA com os parâmetros modificáveis ​​e otimizáveis ​​e também com os níveis de adaptação do cálculo de TakeProfit e StopLoss da edição de nossa revista.



!!! Note que diferentes corretoras têm diferentes mecanismos de cotações, de modo que os resultados do trabalho com os parâmetros fornecidos por nós podem diferir umas das outras.

