Canales MA - indicador para MetaTrader 4

Andrey Opeyda | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
MA_Chanels.mq4 (4.22 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Muestra los niveles de Fibonacci del canal de precios construido a base de la media móvil. La linea 100% del canal es la diferencia máxima entre el precio y MA.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8227

