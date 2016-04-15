Mira cómo descargar robots gratis
Canales MA - indicador para MetaTrader 4
Muestra los niveles de Fibonacci del canal de precios construido a base de la media móvil. La linea 100% del canal es la diferencia máxima entre el precio y MA.
Canales MA
