El Asesor Experto coloca dos órdenes pendientes de compra y de venta (el tamaño del lote se calcula automáticamente a base del tamaño del depósito y el aumento máximo del “apalancamiento” de 0,01 a 0,07 del lote) tomando en cuenta el tamaño de 2 barras diarias anteriores (distancia desde el precio actual, tamaño de trailing y pipsing);

Arrastra las órdenes pendientes siguiendo el precio hasta la activación de una de ellas;

Hace el pipsing de la orden accionada, cambiando la orden opuesta por el nivel del apalancamiento. Desactiva el trailing, marcando así los límites del trading.

Cuando el precio da la vuelta y se abre la orden con el apalancamiento, coloca la orden pendiente con el apalancamiento mayor en la dirección opuesta al precio de la primera orden abierta, etc. (el lote máximo se aumenta a 2*128), creando el péndulo. El pipsing se desactiva.

Controla el beneficio y pérdida brutos (calcula automáticamente el porcentaje del beneficio de 2% a 0,2%). Si hay beneficio, cierra todas las órdenes.

Strategy Tester Report

Pendulum 1_01

iPForex-Server (Build 216)

Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)

Período Día (D1) 2005.01.03 00:00 - 2008.05.30 00:00 (2005.01.01 - 2008.06.01)

Modelo Todos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)

Barras en el historial 1889 Ticks modelados 6589765 Calidad de modelación n/a



Depósito inicial 700.00

Beneficio neto 1430.68 Beneficio bruto 10835.78 Pérdidas brutas -9405.11

Factor del beneficio 1.15 Beneficio esperado 1.01

Reducción absoluta 78.47

Reducción máxima 530.91 (31.39%)

Reducción relativa 39.42% (422.88)

Total de transacciones 1417 Posiciones cortas (% de ganadoras) 704 (78.69%) Posiciones largas (% de ganadoras) 713 (87.10%)

Transacciones ganadoras (% de todas) 1175 (82.92%) Transacciones perdedoras (% de todas) 242 (17.08%)

La transacción máxima ganadora 617.73 perdedora -606.91

Transacción media ganadora 9.22 perdedora -38.86

Número máximo de ganancias consecutivas (beneficio) 27 (44.91) pérdidas consecutivas (pérdida) 1 (-606.91)

Máximo del beneficio consecutivo (número de ganancias) 617.73 (1) de pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -606.91 (1)

Media de ganancia consecutiva 5 pérdida consecutiva 1



Fig. 1

Depósito inicial 5000.00

Beneficio neto 6162.48





Fig. 2

Pendulum 1_01.mq4

Copyright © BFE2006

BFE2006@yandex.ru