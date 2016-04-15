Mira cómo descargar robots gratis
MACD_Colored_v103 - indicador para MetaTrader 4
Nueva versión del indicador MACD Colored.
Alert_On="ANY";
EMail_Alert=true;
Max_Alerts=3;
Alert_Before_Minutes=15;
Alert_Every_Minutes=5;
ShowSignal=true;
FontSize=8;
FontColor=Silver;
MACD_Colored_v103
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8222
