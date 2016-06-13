コードベースセクション
エキスパート

Pendulum 1_01 - MetaTrader 4のためのエキスパート

このEAは、2本前の足（現在値からの距離、トレール幅）を考慮して、2つの指値注文（買いと売り）を出します。ロットサイズが自動的に証拠金と最大レバレッジによって計算されます。

価格の動きを追いかけていく指値注文を設定します。

逆指値注文をレバレッジのレベルに変えて、執行された注文をピプシングします。トレーリングを無効にすることで、トレードの境界線を示します。

価格が反転し、レバレッジを選んだ注文を開くと、これは逆方向へもっと高いレベレッジで指値注文を出します(最大許可ロットは2*128増加)。このように、振り子（英：Pendulum ）が作成されます。ピプシングが無効になります。

総利益と総損失がEAにより管理されます。利益のある場合、全ての注文を一括決済します。

バックテスト結果
Pendulum 1_01
iPForex-Server (Build 216)


シンボル：EURUSD (ユーロドル)
時間軸：日足（D1）/2005年1月3日 00:00～2008年5月30日 00:00
モデル：全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）

ヒストリー内のバー数 1889                    生成されたティックの数 6589765                    モデル化の質
 
初期証拠金 700.00

純利益 1430.68          総利益 10835.78          総損失 -9405.11

プロフィットファクタ 1.15                   期待利得 1.01

絶対ドローダウン 78.47

最大ドローダウン 530.91 (31.39%)

相対ドローダウン 39.42% (422.88)

総取引数 1417              ショートポジション 704 (78.69%)          ロングポジション 713 (87.10%)
                                          勝トレード（全体からパーセンテージを計算する） 1175 (82.92%)            負トレード（全体からパーセンテージを計算する） 242 (17.08%)
最大                   勝トレード 617.73                                            負トレード -606.91
平均                             勝トレード 9.22                                                 負トレード -38.86
最大  連勝トレード数（利益） 27 (44.91)              連敗トレード数（損失） 1 (-606.91)
最大                    連続利益 (勝ちの数) 617.73 (1)    連続損失 (負けの数) -606.91 (1)
平均                             連続勝ち 5                                                連続負け 1


図1

シンボル：EURUSD (ユーロドル)
時間軸：日足（D1）/2005年1月3日 00:00～2008年5月30日 00:00
モデル：全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）

初期証拠金 5000.00

純利益 6162.48                   


図2

Pendulum 1_01.mq4
Copyright © BFE2006
BFE2006@yandex.ru

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8223

