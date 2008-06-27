Ставь лайки и следи за новостями
Pendulum 1_01 - эксперт для MetaTrader 4
Советник выставляет два стартовых отложенных ордера на покупку и продажу (размер лота рассчитывается автоматически исходя из размеров депозита и максимального увеличения "плеча"от 0.01 до 0.07 лота) с учетом размера 2-х предыдущих дневных баров (расстояние от текущей цены, величина тралла и пипсовки);
Траллит отложенные ордера вслед за ценой до срабатывания одного из них;
Пипсует сработавший ордер, изменив противоположный ордер на уровень "плеча". Отключает тралл, таким образом обозначив границы торговли.
При развороте цены и открытии ордера с "плечом", в противоположную сторону ставит отложенный ордер с большим плечом в обратную сторону по цене первого открытого ордера и т.д. (максимальный лот увеличивается на 2*128). Создавая маятник. Пипсовка отключается.
Контролирует общую прибыль и убыток (автоматически рассчитывается процент прибыли от 2% до 0.2%). При наличии прибыли закрывает все ордера.
Strategy Tester Report
Pendulum 1_01
iPForex-Server (Build 216)
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период День (D1) 2005.01.03 00:00 - 2008.05.30 00:00 (2005.01.01 - 2008.06.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Баров в истории 1889 Смоделировано тиков 6589765 Качество моделирования n/a
Начальный депозит 700.00
Чистая прибыль 1430.68 Общая прибыль 10835.78 Общий убыток -9405.11
Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 1.01
Абсолютная просадка 78.47
Максимальная просадка 530.91 (31.39%)
Относительная просадка 39.42% (422.88)
Всего сделок 1417 Короткие позиции (% выигравших) 704 (78.69%) Длинные позиции (% выигравших) 713 (87.10%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1175 (82.92%) Убыточные сделки (% от всех) 242 (17.08%)
Самая большая прибыльная сделка 617.73 убыточная сделка -606.91
Средняя прибыльная сделка 9.22 убыточная сделка -38.86
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 27 (44.91) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-606.91)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 617.73 (1) непрерывный убыток (число проигрышей) -606.91 (1)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 1
Иллюстрация 1
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период День (D1) 2005.01.03 00:00 - 2008.05.30 00:00 (2005.01.01 - 2008.06.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Начальный депозит 5000.00
Чистая прибыль 6162.48
Иллюстрация 2
Pendulum 1_01.mq4
Copyright © BFE2006
BFE2006@yandex.ru
