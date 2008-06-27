CodeBaseРазделы
Pendulum 1_01 - эксперт для MetaTrader 4

Советник выставляет два стартовых отложенных ордера на покупку и продажу (размер лота рассчитывается автоматически исходя из размеров депозита и максимального увеличения "плеча"от 0.01 до 0.07 лота) с учетом размера 2-х предыдущих дневных баров (расстояние от текущей цены, величина тралла и пипсовки);

Траллит отложенные ордера вслед за ценой до срабатывания одного из них;

Пипсует сработавший ордер, изменив противоположный ордер на уровень "плеча". Отключает тралл, таким образом обозначив границы торговли.

При развороте цены и открытии ордера с "плечом", в противоположную сторону ставит отложенный ордер с большим плечом в обратную сторону по цене первого открытого ордера и т.д. (максимальный лот увеличивается на 2*128). Создавая маятник. Пипсовка отключается.

Контролирует общую прибыль и убыток (автоматически рассчитывается процент прибыли от 2% до 0.2%). При наличии прибыли закрывает все ордера.

Strategy Tester Report
Pendulum 1_01
iPForex-Server (Build 216)


Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период День (D1) 2005.01.03 00:00 - 2008.05.30 00:00 (2005.01.01 - 2008.06.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Баров в истории 1889                    Смоделировано тиков 6589765                    Качество моделирования n/a
 
Начальный депозит 700.00

Чистая прибыль 1430.68          Общая прибыль 10835.78          Общий убыток -9405.11

Прибыльность 1.15                   Матожидание выигрыша 1.01

Абсолютная просадка 78.47

Максимальная просадка 530.91 (31.39%)

Относительная просадка 39.42% (422.88)

Всего сделок 1417              Короткие позиции (% выигравших) 704 (78.69%)          Длинные позиции (% выигравших) 713 (87.10%)
                                          Прибыльные сделки (% от всех) 1175 (82.92%)            Убыточные сделки (% от всех) 242 (17.08%)
Самая большая                   прибыльная сделка 617.73                                            убыточная сделка -606.91
Средняя                             прибыльная сделка 9.22                                                 убыточная сделка -38.86
Максимальное количество  непрерывных выигрышей (прибыль) 27 (44.91)              непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-606.91)
Максимальная                    непрерывная прибыль (число выигрышей) 617.73 (1)    непрерывный убыток (число проигрышей) -606.91 (1)
Средний                             непрерывный выигрыш 5                                                непрерывный проигрыш 1


Иллюстрация 1

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период День (D1) 2005.01.03 00:00 - 2008.05.30 00:00 (2005.01.01 - 2008.06.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Начальный депозит 5000.00

Чистая прибыль 6162.48                   


Иллюстрация 2

