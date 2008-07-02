Pendulum 1_01.mq4

Copyright © BFE2006

BFE2006@yandex.ru





运行参量



- 放置买入和卖出两个挂单 (以存款额和从0.01到 0.07标准手杠杆最大增长为计数计算标准手数)考虑先前两天柱。(与当前价格之间的距离，追踪的大小)

- 挂单的价格按照开启的价格

-当价格和带有“杠杆”的下单被推翻时，返回方向的第一个定单价格将会加入更大的杠杆 (最大标准手增长 2*128). 创建Pendulum,禁用

- 检测毛盈利和亏损(

从2% 到 0.2%自动计算赢利百分比

)。计算赢利时全部定单关闭。







策略测试报告

Pendulum 1_01

iPForex-Server (Build 216)







货币对 EURUSD (Euro vs US Dollar)

时间周期 天 (D1) 2005.01.03 00:00 - 2008.05.30 00:00 (2005.01.01 - 2008.06.01)

模式 全部替克

历史柱 1889模式化替克 6589765模式化质量 n/a

初始存款额 700.00

净盈利 1430.68 毛盈利 10835.78 毛亏损 -9405.11

赢利 1.15 预期回报 1.01

完全借款 78.47

最大借款 530.91 (31.39%)

相对借款 39.42% (422.88)

全部交易1417 卖空仓位 (赢利百分比) 704 (78.69%) 看张仓位(赢利百分比) 713 (87.10%)

盈利交易 (总数百分比) 1175 (82.92%) 亏损交易(总数百分比)242 (17.08%)

最大 盈利交易617.73 亏损交易 -606.91

平均 盈利交易 9.22 亏损交易 -38.86

最大数量 连续赢利 (盈利) 27 (44.91) 连续亏损 (亏损) 1 (-606.91)

最大连续赢利 (赢利数量） 617.73 (1) 连续亏损(亏损数量) -606.91 (1)

平均连续赢利 5 连续亏损 1



初始存款额 5000.00

净盈利 6162.48



