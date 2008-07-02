代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Pendulum 1_01 - MetaTrader 4EA

[Deleted] | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
6840
等级:
(8)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Pendulum 1_01.mq4
Copyright © BFE2006
BFE2006@yandex.ru


运行参量

- 放置买入和卖出两个挂单 (以存款额和从0.01到 0.07标准手杠杆最大增长为计数计算标准手数)考虑先前两天柱。(与当前价格之间的距离，追踪的大小)
- 挂单的价格按照开启的价格“追踪”
-当价格和带有“杠杆”的下单被推翻时，返回方向的第一个定单价格将会加入更大的杠杆 (最大标准手增长 2*128). 创建Pendulum,禁用 pipsing.
- 检测毛盈利和亏损(从2% 到 0.2%自动计算赢利百分比)。计算赢利时全部定单关闭。



策略测试报告
Pendulum 1_01
iPForex-Server (Build 216)



货币对 EURUSD (Euro vs US Dollar)
时间周期 天 (D1) 2005.01.03 00:00 - 2008.05.30 00:00 (2005.01.01 - 2008.06.01)
模式 全部替克

历史柱 1889模式化替克 6589765模式化质量 n/a
初始存款额 700.00

净盈利 1430.68 毛盈利 10835.78 毛亏损 -9405.11

赢利 1.15 预期回报 1.01

完全借款 78.47

最大借款 530.91 (31.39%)

相对借款 39.42% (422.88)

全部交易1417 卖空仓位 (赢利百分比) 704 (78.69%) 看张仓位(赢利百分比) 713 (87.10%)
盈利交易 (总数百分比) 1175 (82.92%) 亏损交易(总数百分比)242 (17.08%)
最大 盈利交易617.73 亏损交易 -606.91
平均 盈利交易 9.22 亏损交易 -38.86
最大数量 连续赢利 (盈利) 27 (44.91) 连续亏损 (亏损) 1 (-606.91)
最大连续赢利 (赢利数量） 617.73 (1) 连续亏损(亏损数量) -606.91 (1)
平均连续赢利 5 连续亏损 1


Иллюстрация 1

货币对 EURUSD (Euro vs US Dollar)
时间周期 天 (D1) 2005.01.03 00:00 - 2008.05.30 00:00 (2005.01.01 - 2008.06.01)
模式 全部替克

初始存款额 5000.00

净盈利 6162.48


Иллюстрация 2



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8223

gpfTCPivotLimit gpfTCPivotLimit

实现基于轴点指标计算的日内水平反弹的交易系统.

gpfTCPivotStop gpfTCPivotStop

根据轴点(Pivot)指标中每日阻力/支撑突破的交易系统.

MultiIndicatorOptimizer MultiIndicatorOptimizer

智能交易使用 5个指标。

StepByStep StepByStep

对于手动测试交易，一步一步通过历史数据。