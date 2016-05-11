Pendulum 1_01.mq4

Os parâmetros de Trabalho



Os parâmetros de trabalho - Coloca duas ordens pendentes de start de compra e venda (o tamanho do lote é calculado automaticamente com base no tamanho do depósito e o aumento máximo de alavancagem é de 0.01 a 0.07 lotes), tendo em conta o tamanho das duas barras diárias anteriores (a distância entre o preço atual, o tamanho do stop móvel e pipsing)

- As ordens pendentes são "arrastadas" seguindo o preço até que um deles é acionado.

- Pipses a ordem acionada pela modificação da ordem oposta pelo nível de alavancagem. Desabilita o stop móvel, então as fronteiras de negociação são definidas.

- Quando há reversão dos preços e é aberto uma ordem com alavancagem, ele coloca uma ordem pendente com uma alavancagem maior na direção inversa no preço da primeira ordem aberta, etc. (o lote máximo é aumentado por 2*218), criando o pêndulo. O pipsing está desativado.

- Controla o lucro e perda bruta (calcula automaticamente a percentagem dos lucros de 2% para 0.2%). Fecha todas as ordens no caso da presença de lucro.







Relatório do Strategy Tester

Pendulum 1_01

iPForex-Server (Build 216)







Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)

Período Diário (D1) 2005.01.03 00:00 - 2008.05.30 00:00 (2005.01.01 - 2008.06.01)

Modelagem Cada tick (o método mais preciso com base em todos os períodos menores disponíveis)

Barras em teste de 1889 Ticks modelados 6589765 Qualidade da Modelagem n/a



Depósito inicial 700.00

Lucro líquido total 1430.68 Lucro bruto 10835.78 Perda bruta-9405.11

Fator de lucro 1.15 Retorno esperado 1.01

Rebaixamento absoluto 78.47

Rebaixamento máximo 530.91 (31.39%)

Rebaixamento relativo 39.42% (422.88)

Total de negociações 1417 Posições vendidas (ganho %) 704 (78.69%) Posições compradas (ganho %) 713 (87.10%)

Negociações com lucro (% do total) 1175 (82.92%) Negociações com perda (% do total) 242 (17.08%)

Maior negociação com lucro 617.73 negociação com perda -606.91

Média das negociações com lucro 9.22 com perda -38.86

Máximo de ganhos consecutivas (lucro em dinheiro) 27 (44.91) perdas consecutivas (perda em dinheiro) 1 (-606.91)

Máximo lucro consecutivo (contagem de vitórias) 617.73 (1) perda consecutiva (contagem de perdas) -606.91 (1)

Média de vitórias consecutivas 5 perdas consecutivas 1



