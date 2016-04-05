Pendulum 1_01.mq4

Die Arbeitsparameter



- Platziere zwei offenen Aufträge für den Kauf und Verkauf(die Größe des Loses errechnet sich automatisch aus dem Kontostand und der maximalen Steigerung des Hebels von 0,01 bis 0,07), unter Berücksichtigung der Größe der zwei letzten D1 Balken (der Abstand zwischen dem aktuellen Preis, die Größe des Trailings und Pipsings)

- Die ausstehenden Aufträge werden nach dem Preis nachgezogen, bis einer von Ihnen ausgelöst.

- Der ausgelöste Auftrag wird gepipst durch umkehren des Hebellevels Deaktiviert Trailing, so das Trading-Grenzen definiert werden.

- Wenn der Preis umkehrt und eine Bestellung mit einem Hebel geöffnet ist, setzt es einen schwebenden Auftrag mit einem größeren Hebel in die umgekehrte Richtung zu dem Preis der zuerst geöffneten Order (die maximale Losgröße erhöht sich um 2*218), wodurch ein Pendel entsteht. Pipsing ist deaktiviert.

-Steuert den Bruttogewinn und Verlust (berechnet automatisch den Prozentsatz der Gewinne von 2 % auf 0,2 %). Schließt alle Aufträge bei Profit.







Strategy Tester Report

Pendulum 1_01

iPForex-Server (Build 216)







Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)

Periode Tag (D1) 2005.01.03 00:00 - 2008.05.30 00:00 (2005.01.01 - 2008.06.01)

Modell: Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert)

Getestete Kerzen 1889 Ticks modelliert 6589765 Modellierungsqualität n/a



Ursprüngliche Einzahlung 700.00

Nettoprofit gesamt 1430.68Brutto Profit 10835.78 Bruttoprofit -9405.11

Profitfaktor 1.15 Erwartetes Ergebnis 1.01

Absoluter Rückgang 78.47

Maximaler Rückgang 530.91 (31.39%)

Relativer Rückgang 39.42% (422.88)

Anzahl der Trades 1417 Short positions (% won) 704 (78.69%) Long positions (% won) 713 (87.10%)

Gewonne Trades (in % von Gesamt) 1175 (82.92%) Verlorene Trades (in % von Gesamt) 242 (17.08%)

Größter Gewinntrade 617.73 Verlusttrade -606.91

Durchschnitt Profit 9.22 Verlusttrade-38.86

Maximum Gewinntrades in Folge (Profit in Geld) 27 (44.91) Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld) 1 (-606.91)

aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl) 617.73 (1) aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl) -606.91 (1)

Durchschnitt Gewinntrades in Folge 5 Verlusttrades in Folge 1



Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)

Periode Tag (D1) 2005.01.03 00:00 - 2008.05.30 00:00 (2005.01.01 - 2008.06.01)

Modell: Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert)

Ursprüngliche Einzahlung 5000.00

Nettoprofit gesamt 6162.48



