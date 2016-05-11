Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MACD_Colored_v103 - indicador para MetaTrader 4
- 1100
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Uma nova versão do indicador MACD Colorido.
Alert_On="ANY";
EMail_Alert=true;
Max_Alerts=3;
Alert_Before_Minutes=15;
Alert_Every_Minutes=5;
ShowSignal=true;
FontSize=8;
FontColor=Silver;
MACD_Colored_v103
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8222
Rads MACD
O indicador Rads MACD.CCI CustomCandles
O indicador CCI CustomCandles.
Pendulum 1_01
Os parâmetros de trabalho - Coloca duas ordens pendentes de start de compra e venda (o tamanho do lote é calculado automaticamente com base no tamanho do depósito e o aumento máximo de alavancagem é de 0.01 a 0.07 lotes), tendo em conta oL_Correlation
O coeficiente de correlação entre as cotações gráficas de dois pares de moedas.