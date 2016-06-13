無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
インディケータMACD Coloredの修正版です。
Alert_On="ANY";
EMail_Alert=true;
Max_Alerts=3;
Alert_Before_Minutes=15;
Alert_Every_Minutes=5;
ShowSignal=true;
FontSize=8;
FontColor=Silver;
MACD_Colored_v103
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8222
