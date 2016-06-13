コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MACD_Colored_v103 - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータMACD Coloredの修正版です。

Alert_On="ANY";
EMail_Alert=true;
Max_Alerts=3;
Alert_Before_Minutes=15;
Alert_Every_Minutes=5;
ShowSignal=true;
FontSize=8;
FontColor=Silver;


MACD_Colored_v103

