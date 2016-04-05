Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MACD_Colored_v103 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 805
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eine neue Version des MACD Colored Indikators.
Alert_On="ANY";
EMail_Alert=true;
Max_Alerts=3;
Alert_Before_Minutes=15;
Alert_Every_Minutes=5;
ShowSignal=true;
FontSize=8;
FontColor=Silver;
MACD_Colored_v103
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8222
Pendulum 1_01
Die Arbeitsparameter - Platziere zwei offenen Aufträge für den Kauf und Verkauf (die Größe des Loses errechnet sich automatisch aus dem Kontostand und der maximalen Steigerung des Hebels von 0,01 bis 0,07)L_Correlation
Der Korrelationskoeffizient zwischen den Quoten zweier Währungspaare.
Rads MACD
Der Rads MACD Indikator.CCI CustomCandles
Der CCI CustomCandles Indikator.