Indikatoren

MACD_Colored_v103 - Indikator für den MetaTrader 4

Eine neue Version des MACD Colored Indikators.

Alert_On="ANY";
EMail_Alert=true;
Max_Alerts=3;
Alert_Before_Minutes=15;
Alert_Every_Minutes=5;
ShowSignal=true;
FontSize=8;
FontColor=Silver;


MACD_Colored_v103

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8222

