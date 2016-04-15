Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CCI CustomCandles - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1128
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador CCI CustomCandles.
CCI_Period =14;
CCI_Price =0;
Overbought =100;
Oversold =-100;
CCI CustomCandles
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8220
AllAverages_v1
Indicador AllAverages_v1.Multi pair MACD
Indicador Multi pair MACD. Otra variedad de MACD que muestra las señales para los pares: URUSD;GBPUSD y USDCAD.
Rads MACD
Indicador Rads MACD.MACD_Colored_v103
Nueva versión del indicador MACD Colored.