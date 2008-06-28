Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
MACD_Colored_v103 - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 11767
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Новая версия индикатора MACD Colored.
Alert_On="ANY";
EMail_Alert=true;
Max_Alerts=3;
Alert_Before_Minutes=15;
Alert_Every_Minutes=5;
ShowSignal=true;
FontSize=8;
FontColor=Silver;
MACD_Colored_v103
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8222
