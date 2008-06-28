CodeBaseРазделы
MACD_Colored_v103 - индикатор для MetaTrader 4

Новая версия индикатора MACD Colored.

Alert_On="ANY";
EMail_Alert=true;
Max_Alerts=3;
Alert_Before_Minutes=15;
Alert_Every_Minutes=5;
ShowSignal=true;
FontSize=8;
FontColor=Silver;


MACD_Colored_v103

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8222

